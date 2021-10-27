الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد والإصابات ترتفع لـ244 مليونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن جائحة كورونا لم تنته بعد، ودعت لجنة الطوارئ بالمنظمة، دول العالم إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت المنظمة على استخدامها، كما أعلنت جامعة «جونز هوبكنر» الأمريكية أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 244 مليونًا و495 ألفًا و116 إصابة.

وتجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا المستجد برئاسة الفرنسي «ديدييه حسين» كل 3 أشهر لتقييم الوضع الوبائي للفيروس عالميًا، وأصدرت اللجنة بيانًا أمس الثلاثاء، وذلك إثر عقدها اجتماع الأسبوع الماضي، أكدت فيه أنه «في حين تم إحراز تقدم من خلال زيادة استخدام لقاحات وعلاجات ضد كوفيد-19، فإن تحليل الوضع الحالي ونماذج التنبؤ تشير إلى أن الجائحة لم تنته بعد».

الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد

وأوضحت اللجنة في بيانها إنها قررت الأسبوع الماضي بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثًا استثنائيًا يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديدًا بمواصلة التفشي عالميًا والتأثير على حركة التنقل ويتطلب استجابة دولية منسقة.

فيما عارضت اللجنة اشتراط التطعيم ضد كورونا للرحلات الدولية بسبب التوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم، وطالبت الدول بالاعتراف بجميع اللقاحات التي حصلت على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

وتطالب الدول بالاعتراف بجميع اللقاحات التى وافقت عليها المنظمة

يشار إلى أن لجنة الطوارئ هي اللجنة نفسها التي نصحت في اجتماعها الثاني في 30 يناير العام الماضي، بعد إعلان ظهور فيروس كورونا في عدد من الدول بعد انتشاره أول مرة بالصين في ديسمبر 2019، بإعلان حالة طوارئ صحية على صعيد العالم، وهي أعلى مستوى تأهب لمواجهة وباء، وهو ما فعله مدير المنظمة.

جونز هوبكنز: حصيلة إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 244.4 مليون

في السياق، ذكرت جامعة «جونز هوبكنر» الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 244 مليونًا و495 ألفًا و116 إصابة.

وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و963 ألفا و256 وفاة.

أمريكا تسجل أكبر عدد من حالات الإصابة بكورونا حول العالم

ونوهت بأن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، وتقع البرازيل في المرتبة الثالثة 21.7 مليون حالة إصابة.