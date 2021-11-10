إزاى تنقذ شخص تعرض لصعق كهربائي قبل وفاته؟

سنويًا يتعرض الكثير من المواطنين لـ صعق كهربائي، التي تزداد حالات الإصابة به في فصل الشتاء، نتيجة لوجود أسلاك عارية تتساقط عليها مياه الأمطار، الأمر الذي يؤدي لحدوث حالات وفاة بين المواطنين وكذلك الحيوانات الضالة، وهو ما حدث العام قبل الماضي إثر تعرض إحدى الطالبات بمنطقة العاشر من رمضان لصعق كهربائي فور عودتها من المنزل وسط مياة الأمطار وعليه فارقت الحياة على الفور.

تكرار حوادث الصعق يدفع الكثير للبحث عن الطريقة الآمنة لإنقاذ الآخرين فور تعرضهم للصعق الكهربائي، وهو ما أوضحه الطبيب البشري الدكتور عمرو خالد، لافتا في البداية لضرورة تجنب لمس أو شد الشخص الذي تعرض للصعق من أمامك حتى لا تفقد حياتك أنت الآخر.

إبعاد الشخص المصاب بمصدر عازل للكهرباء

وأكد «خالد» أهمية فصل التيار الكهربائي من تلك المنطقة الموصلة، وفي حال فشل محاولة الفصل يجب إبعاد الشخص المصاب بصعق كهربائي باستخدام أي مصدر عازل سواء كان الإمساك بقطعة خشب أو قماش كونهما من أهم أدوات العزل، ويتم على الفور عزل الشخص بوضع القماش أو الخشب وسحبه.

وأوضح الطبيب البشري خلال مقطع فيديو ضمن سلسلة توعية يقدمها يوميا عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه فور عزل الشخص بإحدى الطريقتين السابقين يجب على الفور متابعة حركة التنفس لمعرفة ما إن كان الشخص المصاب يتنفس أم لا، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة ذلك من خلال حركة الصدر أو خروج النفس من الفم أو من خلال عمل نبض اليد.

وضع الشخص على ظهره ورفع الرأس لأعلى

وأضاف «خالد»، أنه في حال انقطع النفس والنبض يجب على الفور القيام بعمل CRP، ويتم ذلك من خلال وضع الشخص على ظهره ورفع الرأس لأعلى من خلال رفع الذقن، ويتم الضغط على الصدر 30 مرة ثم يتم سد الأنف وفتح الفم والنفخ بداخله مرتين.

وتابع: «أنه في حال لم يجد المسعف استجابة فيمكنه تكرار الـ CRP مرة أخرى حتى يستجيب المصاب ويتم افاقته أو وصول سيارة الإسعاف»، مشيرا إلى أنه في حال شعر المسعف باستجابة المُصاب يقوم على الفور برفع قدميه على شيء مرتفع، بالإضافة لتفقد جسده لمعرفة أنواع الحروق وأي نوع منها تعرض لها الشخص؛ لإخبار طبيب الإسعاف بالمكان لتعامل بشكل سريع مع الحالة بالطريقة الصحيحة.