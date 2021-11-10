الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: عودة الأمطار الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، محذرة من تقلبات الطقس خلال الساعات القادمة، كما أشارت إلى سقوط أمطار بعد غد الجمعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد طقسًا معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره.

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

شبورة كثيفة ونشاط للرياح

كما تشهد البلاد تكوّن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح يومي الخميس والجمعة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا للسائقين على الطرق بتوخى الحذر أثناء القيادة من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 11 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 12 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.