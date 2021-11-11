هيو جاكمان وأنجلينا.. ممثلون لم يكونوا الخيار الأول لأدوارهم الشهيرة

أفلام عديدة لا يتخيلها الجمهور دون أبطالها الذين منحوها تفاصيل مميزة بالنسبة للمشاهدين، لكن المفاجأة أن هؤلاء الأبطال لم يكونوا المرشحين الأوائل لتلك الأدوار في هوليوود، لكن تعذر الأمر سواء بسبب أزمات واجهت العمل أو تضارب مواعيد التصوير، فهل كان يتخيل أحد ممثل آخر بخلاف هيو جاكمان في شخصية «ولفرين».

من الصعب جدًا تخيل أي شخص سوى هيو جاكمان يلعب دور «ولفيرين»، الذي قدمه في 7 أفلام ، بالإضافة إلى التعبير عنه في أي لعبة فيديو أو سلسلة رسوم متحركة ظهرت فيها الشخصية، ومع ذلك لم يكن الخيار الأول؛ إذ وقع اختيار فريق الفيلم على الممثل الاسكتلندي دوجراي سكوت لأداء الدور، لكن في الوقت ذاته كان سيقدم دور الشرير مع توم كروز في فيلم «Mission: Impossible II»، وبالتالي اعتذر عن العمل الأول، وجاء «جاكمان» للدور.

براد بيت وأنجلينا جولي بدلا من جوني ديب ونيكول كيدمان في «Mr. and Mrs. Smith»

براد بيت وأنجلينا جولي لم يكونا الأبطال الأساسين لـ«Mr. and Mrs. Smith»؛ إذ كان من المقرر أن يلعب كلا من جوني ديب ونيكول كيدمان الأدوار، واعتذر الأول عن الدور بسبب الإرهاق وارتباطه بأكثر من عمل في ذلك الوقت، وحل محله «بيت».

وتوقف التصوير لمدة 3 أشهر حتى يتمكن بيت من تصوير فيلم «Ocean’s Twelve»، بعد ذلك قررت نيكول كيدمان ترك العمل، وانسحب براد بيت، ثم أخذت أنجلينا جولي دور كيدمان، الذي كان كافيا لإقناع «براد» بالعودة إلى الفيلم مرة أخرى.

سكارليت جوهانسون: سعيدة بكوني الخيار الثاني لـ«Black Widow»

لم تكن النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون هي المرشحة الأولى لشخصية ناتاشا رومانوف الملقبة بـ«الأرملة السوداء» للمرة الأولى في فيلم «Iron Man 2»، وفقا لما أعلنته في حوار سابق لها؛ إذ كان من المقرر أن تؤدي الدور الممثلة إميلي بلانت، التي انسحبت بسبب تضارب المواعيد.

وأوضحت جوهانسون أنها أجرت محادثات مع المخرج جون فافريو، وطلبت منه أن يضعها في عين الاعتبار في حالة اعتذار «بلانت» عن المشروع، قائلة: «لقد كنت متحمسة حقًا للعمل معه ، لذلك قلت إذا لم تتفق مع بلانت، اتصل بي في أي وقت»، متابعة: «أفضل مكالمة يمكن أن تتلقاها هي بعد أن يتم رفضك لشيء ما ثم تحصل عليه، لقد نجحت بشكل أساسي في مسيرتي المهنية من كوني الخيار الثاني».