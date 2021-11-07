أنجلينا جولي: ليس لدي ثقة زائدة في نفسي.. ولا أسعى لأكون مثالية

تحدثت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن دورها في فيلم Eternals، المعروض حاليا في السينمات حول العالم، والذي يعتبر أحدث أفلام عالم «مارفل» السينمائي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم سلمى حايك، ريتشارد مادن، إضافة إلى كيت هارينجتون وكميل نانجياني، ويحمل توقيع المخرجة الحاصلة على جائزة أوسكار كلوي تشاو.

قالت أنجلينا جولي، التي تلعب دور بطلة خارق تدعى «ثينا»، إنَّ شخصيتها في الفيلم تشبه إلى حد ما شخصيتها في الحياة الواقعية وكان هذا أحد الأسباب التي دفعتها إلى المشاركة في الفيلم، وذلك خلال لقائها مع وكالة الأنباء الهندية، موضحة: «أنا شخص يسأل نفسه كثيرًا.. ولا أتجول بثقة بأنني جيدة بما فيه الكفاية أو قوية بما فيه الكفاية».

وتابعت الممثلة البالغة من العمر 46 عاما، «لكنني أدركت مع تقدمي في السن أن تلك الأجزاء العاطفية والضعيفة جدًا مني هي أيضًا التي تجعلني حقيقية ومتناغمة مع أطفالي أو منسجمًا مع الآخرين وتقبل أجزائي المكسورة»، مضيفا: «أتمنى أن يكون هذا قد جعلني شخصًا أفضل.. لذلك، أنا لا أجتهد لأكون مثالية».

أنجلينا جولي تكشف أوجه التشابه بين شخصيتها وبين دورها في فيلم Eternals

وفي المقارنة بين شخصيتها الحقيقية وبين «ثينا» المحاربة، قالت جولي إنهما شخصان «سيقاتلان حتى النهاية من أجل من يحبونهما»، وأوضحت: «أنا مثل ثينا كثيرًا، أنا الشخص الذي يمكن أن يبدو قاسيًا ولكن أشعر بالكسر والضعف، لكنني أيضًا ذلك الشخص الذي سيقاتل حتى النهاية بكل ما لدي من أجل أحبائي».

وعن أسباب قبولها المشاركة للمرة الأولى في فيلم من عالم «مارفل» السينمائي، قالت: «عندما عرض علي الفيلم وأوضحوا لي أن هذه المرحلة من مارفل ستكون الأكثر تنوعًا وشمولية، كنت متحمسًا جدًا لأنهم كانوا يفعلون ذلك وأردت فقط دعمه وأن أكون جزءًا منه بأي طريقة ممكنة».

وأوضحت أنَّها انجذبت للفيلم بسبب عائلتها المتنوعة التي تضم 3 أطفال متبنين و3 أطفال بيولوجيين مع زوجها السابق الممثل براد بيت، قائلة: «مع عائلتي أنا مؤمنة للغاية بالحب والتنوع وأرى كل يوم القوة التي تأتي من والفهم والتعمق مع بعضنا البعض.. لذلك انجذبت حقًا إلى ذلك الفيلم لهذا السبب».

قصة فيلم Eternals

يدور فيلم Eternals حول جنس فضائي يسمى بـ«الأبديون» يعيش على الأرض منذ أكثر من 7 آلاف عام يتعاون لحماية البشرية من نظرائهم الأشرار الذين يطلقون عليهم اسم «المتغيرون».

ويضم الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم: أنجلينا جولي، سلمى حايك، ريتشارد مادن، كميل نانجياني، جيما تشان، ليا ماكهيو، لورين ريدلوف، باري كيوجان، دون لي، جيل برمنجهام، هاريش باتيل وكيت هارينجتون.