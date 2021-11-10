مذكرة تفاهم بين مصر وتونس في المجالات البيئية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالسيدة ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة التونسية لمناقشة مجالات التعاون البيئي المستقبلية والقائمة بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر الأطراف الـ26 باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بجلاسكو.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء إلى مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين البلدين، والبرنامج التنفيذي في عدد من المجالات البيئية، وخلال اللقاء تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال بلورة المشروعات القابلة للحصول على التمويل من الصناديق التمويلية للمناخ مثل الصندوق الأخضر للمناخ.

توصيات الاجتماع الأول للجنة الخبراء

وتابع الجانبان خلال اللقاء توصيات الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمتابعة المشتركة المصرية التونسية في مجالات حماية البيئة ومنها المخلفات، والإدارة الساحلية المتكاملة، والاقتصاد الأخضر والتشريعات البيئية.

ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة التونسية عن سعادتها لاستضافة مصر للمؤتمر القادم لتغير المناخ (cop27)، خاصة في ظل رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة العرب، مؤكدة أن بلادها لن تتوانى عن تقديم الدعم والتعاون لإنجاح هذا المؤتمر، مشيدة بالتعاون البناء بين البلدين لا سيما أن المشاكل البيئية متشابهة إلى حد كبير، مؤكدة السعي لتفعيل مجالات التعاون القائمة بين البلدين التي تشمل العديد من المجالات البيئية.

وزيرة البيئة التونسية تؤكد الاستفادة من خبرات مصر في رصد تلوث الهواء

وأشارت وزيرة البيئة التونسية إلى أهمية الاستفادة من خبرات مصر في رصد تلوث الهواء من خلال المعامل المتنقلة، ومحطات الرصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، وأيضا استخدام تقنية الأقمار الصناعية في التعامل مع المخلفات الزراعية التي تستخدمها مصر للتعامل مع تلك المخلفات، ونظم الإنذار المبكر .

واتفق الجانبان على إيفاد بعثة من دولة تونس الشقيقة الى جمهورية مصر العربية لزيارة المحميات الطبيعية، وذلك في إطار تبادل الخبرات في مجال السياحة البيئية.