الرئيس السيسي: سعدت بلقاء الأمير الحسين بن عبدالله في مصر للمرة الأولى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «سعدت، يوم أمسِ، بلقائي مع الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية، الذي حلّ ضيفاً عزيزاً على مصر للمرة الأولى».

السيسي: لمست من الأمير روح الشباب الواعد والملم بالقضايا المعاصرة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال منشور جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لقد لمست من الأمير روح الشباب الواعد والملم بالقضايا المعاصرة للأمة وسبل معالجتها».

السيسي يؤكّد اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة بين مصر والأردن

وأوضح رئيس الجمهورية: «تركز لقاءنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا الشقيقين، كما توافقت الرؤى بيننا حول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وإذ أتمنى للأمير الحسين كل النجاح والتوفيق في المستقبل، أؤكّد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي».