الدستورية العليا: القضاء المصري في بؤرة تفكير الرئيس السيسي

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنّ المحكمة تختص بمجموعة اختصاصات، أهمها الرقابة على مدى دستورية القوانين واللوائح بالإجراءات التي حددها قانون إنشائها وهو القانون رقم 48 لعام 1979م، وفض تنازع الاختصاص سواء كان سلبيا أو إيجابيا، وفض تناقض الأحكام الصادرة من الجهات القضائية، وتفسير القوانين والتشريعات تفسيرا ملزما لجميع الجهات.

الرئيس أول من وجّه بأن يكون للقضاء عيد موحد

وأضاف مرعي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من وجه بأن يكون للقضاء المصري عيد موحد أو يوم واحد يجلس القضاء المصري فيه مع مصر كلها ليحتفل بعيده، وجرى الاتفاق بين رؤساء الجهات والهيئات القضائي على أن يكون هذا اليوم الموحد للقضاء هو 1 أكتوبر من كل عام.

القضاء المصري في بؤرة تفكير الرئيس السيسي

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنّ القضاء المصري في بؤرة تفكير الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث لا يتأخر لحظة واحدة في دعم القضاء بكل الصور، لا دعما إيجابيا فحسب، لكن رئيس الجمهورية حريص كل الحرص على ألا يتدخل في شؤونه، متابعا: «لذلك قال قاعدة في عيد القضاء أثلجت صدور كل قضاة مصر، وهي أنّ استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه قاعدة ذهبية، ثم أكملها بمقولة أخرى، وهي (إذا أردت التدخل في شؤون القضاء لن تسمحوا لي)، حيث أكبرت هذه العبارة، الرئيس السيسي في عيون وفكر قضاة مصر».