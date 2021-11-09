الرئيس السيسي يوجه بإجراء عملية زراعة كلى للشاب هادي محمدي

في لفتة إنسانية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستجابة الفورية لاستغاثة الشاب هادي محمدي لإجراء عملية زراعة كلى له، وعدم قدرته على تحمل نفقات جهاز شقيقته.

نقل «هادي» إلى معهد الكلى القومي لإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة

وطبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، اتخذت وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي باتخاذ عدد من الإجراءت شملت، دفع وزارة الصحة بفريق طبي وسيارة إسعاف مجهزة، وتمّ نقل «هادي» ووالدته إلى معهد الكلى القومي بالمطرية لإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة تمهيدًا لإجراء العملية الأسبوع المقبل.

السيسي يوجه بإجراء بحث اجتماعي لأسرة الشاب «هادي»

وأجرت وزارة التضامن الاجتماعي بحثًا اجتماعيا للأسرة التي تتكون من 5 أفراد، وسيتمّ تسجيل الشاب «هادي» بمنظومة «تكافل وكرامة∙ بعد عرضه على القومسيون الطبي وصرف مبلغ 1000 جنيه للأسرة شهريًا.