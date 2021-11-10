السيسي: يجب الوصول لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد إثيوبيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه تبادل عدد من وجهات النظر مع رئيسة تنزانيا حول القضايا الإقليمية، والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وتم استعراض قضية سد إثيوبيا كقضية وجود تؤثر على حياة الملايين من المصريين.

وتابع الرئيس السيسي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين رئيسة تنزانيا بقصر الاتحادية: «أكّدت ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة استنادًا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، بعيدًا عن أي نهج أحادي يسعى لفرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب، وأكّدت رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والحياة لجميع شعوب نهر النيل».

وأعرب رئيس الجمهورية أنه يعرب عن وجود مزيد من التعاون بين مصر وتنزانيا.