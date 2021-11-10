النيابة تأمر بدفن جثمان شاب توفي صعقا بالكهرباء في الإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية صباح اليوم الأربعاء بدفن جثمان شاب بعمر الثلاثينيات، لقي مصرعه صعقاً بالكهرباء مساء أمس الثلاثاء، بعد انتهاء الطبيب الشرعي من فحص الجثمان للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، فيما طلبت النيابة العامة إنهاء تحريات البحث الجنائي.

بلاغ لمديرية أمن الإسماعيلية

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من المقدم مروان الطحاوي يفيد مصرع شاب يدعي م.س 32 سنة صعقاً بالكهرباء بجوار محول كهرباء أمام شركة الأخشاب بمنطقة عز الدين بالإسماعيلية.

مصرع شاب صعقاً بالكهرباء

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف نقلت الشاب إلي المستشفي فور وقوع الحادث لإجراء الطوارئ اللازمة له إلا انه توفي في الحال.

محاولة لإنقاذ الشاب قبل الوفاة

وحاولت الفرق الطبية عمل إنعاش للقلب والرئتين فور وصوله وتشغيل جهاز صدمات القلب إلا أن القلب لم يستجيب وتوفي فور دخوله المستشفى.