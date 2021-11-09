استمرار حبس المتهم في «ذبح الإسماعيلية».. وأهل القتيل: «عاوزين حقه»

أكد حسن حلمي، شقيق المجني عليه «قتيل الإسماعيلية»، الذي لقي مصرعه ذبحاً أمام المارة في شوارع المدينة، أن العائلة بالكامل في انتظار أول جلسة لمحاكمة المتهم بقتل شقيقه.

وتابع «حلمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نتمنى نشوفه ببدلة الإعدام في أسرع وقت، لتبريد نار أسرته وخاصة زوجته وأولاده، الذين يعانون نار فراقه بعد مشاهدتهم مشاهد القتل الصادمة».

نجل المجني عليه: منتظر حق والدي بالقضاء

وقال طارق حلمي، نجل المجني عليه، إنه ينتظر الحكم العادل من القضاء على المتهم بقتل والده الأسبوع الماضي، وتابع: «كان ممكن أخد حق والدي وقت ما وصلت مكان الجريمة، وعثرت على الجاني ملقى بجوار والدي شبه جثة هامدة، والناس قالولي خد حقك، لكني رفضت».

استمرار حبس المتهم

وأمر النائب العام، قبل أيام، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد ثبوت صحة حالته الصحية والنفسية وإدراكه لكل أفعاله، وطالب النائب العام خلال بيانه بعدم الحديث عن ما جاء في التحقيقات، وعدم نشر أي فيدهات تخص الجريمة، لما فيها من مناظر دموية.

أسرة القاتل تغادر الإسماعيلية

وغادرت أسرة المتهم بارتكاب واقعة الاسماعيلية المحافظة، بعد أيام من ارتكاب الواقعة وانتهاء تحقيقات النيابة معهم، فيما أشار أحد جيران الأسرة، فضل عدم ذكر اسمه، أنهم استيقظوا في الصباح بعد يومين من الجريمة، ووجدوا باب المنزل مغلقاً وعليه عدد من الجنازير.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الأسرة طول عمرهم على علاقة طيبة مع الجميع، وشقيقة المتهم كانت تحفظ الأطفال القرآن، ووالده كان أحد المشايخ ويؤم المصلين في المسجد».

وتابع أن المتهم بتنفيذ جريمة القتل كان يدرس في الأزهر الشريف، وكان على علاقة طيبة مع الجميع، إلى أن دخل في إدمان المواد المخدرة، وخاصة مخدر الشابو.