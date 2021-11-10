«بحوث الثروة السمكية» ينظم ندوة عن أثر التغيرات المناخية على الاستزراع السمكي

نظم المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، اليوم، ندوة إرشادية بعنوان «التغيرات المناخية وأثرها على الاستزراع السمكي في مصر»، برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقالت الدكتورة أميرة الحنفي، مدير المعمل المركزي للثروة السمكية في كلمتها، إن هذه الندوة، تأتي تواكبا مع مؤتمر المناخ 26، الذي عقد خلال الأول والثاني من نوفمبر في مدينة جلاسكو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن قضية تغير المناخ، تؤثر على كل مسارات التنمية في كل القطاعات، وخاصة القطاع الزراعي، لذلك كان لابد من إلقاء الضوء على أثر التغيرات المناخية على قطاع الثروة السمكية، والتي أولته القياده السياسيه اهتماما كبيرا، لأهميته في تحقيق الأمن العذائي، وسد الفجوة الغذائية، ومصدر هام من مصادر البروتين الحيواني، علاوه على توليد فرص عمل.

عقدت الندوة، في مزرعة المعمل بالعباسة بمحافظة الشرقية اليوم، بحضور عدد كبير من المسئولين وخبراء الثروة السمكية.