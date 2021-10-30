«أرصاد البحوث الزراعية» يوضح سبب سقوط أمطار رغم الحر: احنا في الخريف والشتاء لم يبدأ

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس وحدة الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية، إنَّ أسباب سقوط الأمطار اليوم، رغم ارتفاع درجة الحرارة الملحوظ أمر طبيعي وسمة لفصل الخريف، الذي يعد أكثر فصول السنة ارتباكاً وتحدث به ظواهر جوية متباينة وغير مألوفة، مؤكّدًا أنَّه من الطبيعي أن يكون الطقس حاراً ونشهد سقوط أمطار أو تنخفض درجة الحرارة بشكل مفاجئ، وترتفع مرة أخرى، كما أنَّ الخريف يتسم بسقوط الأمطار على أنحاء متفرقة في البلاد.

توقعات باستمرار سقوط الأمطار حتى بعد غد الأحد

وأوضح رئيس وحدة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، أنَّ سقوط أمطار رعدية هو نتاج رياح غربية شرقية محملة بسحب رعدية قادمة من البحر المتوسط ومرت على الأراضي الليبية ثم مرت على مصر وتكثفت على هيئة أمطار في مناطق متفرقة، متوقعًا أن تستمر اليوم وغداً لتعود الأجواء كما كانت في السابق يوم الإثنين المقبل، موضحاً أن فصل الشتاء لم يبدأ بعد ولن تنخفض درجة الحرارة كما هو متوقع من البعض وسوف تستمر الاجواء الخريفية حتى نهاية الشهر الحالي.

ولفت إلى أنَّ البلاد شهدت خلال الساعات الماضية سقوط أمطار رعدية متوسطة الشدة على عدد من المحافظات وسوف تستمر في بعض المناطق المتفرقة حتى غداً الأحد، أما درجات الحرارة فالطقس معتدل كما هي سمة الخريف أيضاً حيث تنخفض درجة الحرارة ليلاً وسوف يكون حاراً بعض الشيء على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً.

سقوط أمطار غزيرة رعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أكّدت في بيان تحذيري أمس، أنَّه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة رعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا ووسطها وتكون متقطعة بنسبة تصل إلى 60%، وعلى شمال الصعيد بنسبة تصل إلى 30%.

أما غداً الأحد، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة رعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومناطق شمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة، ووفقا لهيئة الأرصاد فمن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة ال‘ثنين في مناطق السواحل الشمالية وشبة جزيرة سيناء والبحر الأحمر.