رئيسة تنزانيا تشيد بدعم مصر لبلدها: نجاح القاهرة درس ملهم

أشادت سامية حسن، رئيسة تنزانيا، بالتقدم الذي أحرزته مصر في الوقت الحالي على كل الأصعدة، مؤكدةً أن نجاح مصر في شتى المجالات، يعد درسا ملهمًا لبلادها.

وأعربت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر الاتحادية، مساء اليوم، عن تقديرها للمساعدات الفنية التي تقدمها مصر لبلادها في جميع مجالات التعاون، وكذلك المِنح الدراسية وبرامج بناء القدرات.

كما توجهت سامية حسن، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده المبذولة تجاه جمهورية تنزانيا، وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيرةً إلى أنها زارت مصر في وقت سابق، لكن تعد هذه أول زيارة لها منذ توليها رئاسة جمهورية تنزانيا.

مذكرات تفاهم في الشباب والرياضة والتعليم والسياحة

وأكدت رئيسة تنزانيا، أن مباحثاتها مع الرئيس السيسي، تناولت القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتشمل العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتقدم المحرز بشأن إنشاء سد جوليوس نيريري، ومذكرات التفاهم في مجالات الشباب والرياضة والتعليم والسياحة.

وأوضحت أنه تم التأكيد خلال المناقشات، على الرضا والتقدير للعلاقات الممتازة طويلة الأمد بين مصر وتنزانيا، لافتةً إلى أن زيارتها لمصر تعكس مدى قوة العلاقات التي بنيت على أُسس صلبة، وتتجسد في بناء سد جوليوس نيريري.

وعن ملف السلم والأمن، أضافت أنها أطلعت الرئيس السيسي، بأن تنزانيا تواصل الحفاظ على السلام والهدوء في كل مجالات الحياة، سواء في الشأن السياسي أو الاقتصادي والثقافي، الأمر الذي يعطي فرصة للحكومة، كي تركز جهودها على تعزيز الاقتصاد وتطوير الخدمات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن تنزانيا من الاقتصادات الناشئة، وقد تأثرت بجائحة كورونا مشيرةً إلى حكومتها تعمل على إنعاش الاقتصاد عن طريق ضخ العديد من الحزم التنشيطية في العديد من المجالات مثل السياحة وغيرها.

كما أعربت عن تقديرها للمساعدات الفنية التي تقدمها مصر على مدار سنوات في مجالات التعاون، والتي تشمل العديد من المصانع التي بنيت، وكذلك المنح الدراسية وبرامج بناء القدرات من جانب الحكومة المصرية ودعم القطاع التعليمي، مثمنةً الدعم المصري المعرفي والتعليمي، وطالبت بزيادة الفرص في مختلف المجالات ذات المصلحة المتبادلة.

التعاون والعسكري والدفاعي بين مصر وتنزانيا

أما عن ملف الدفاع والأمن قالت رئيسة تنزانيا، إن النقاشات تناولت التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، مؤكدةً أن مصر لديها العديد من الشواغل بشأن السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي.

وأعربت عن خالص تحياتها للحكومة المصرية، على مواصل الدعم في بناء القدرات لأفراد الجيش التنزاني، ودعمها في مجال الطاقة، مشيرةً إلى توقيع عقود لبناء محطات الطاقة واستكمال بناء سد جوليوس نيريري، الذي يسمح بتوليد طاقة تقدر بـ 1500 ميجاوات، ما يمثل قفزة كبيرة على جدول أعمال الطاقة لتنزانيا.

كما رحبت الرئيسة التنزانية بالمستثمرين المصريين، للاستثمار في بلادها بمجالات الثروة الحيوانية والزراعة والصناعة والطاقة والسياحة، فضلًا عن مجال صناعة الدواء والتعدين والنقل وباقي الصناعات الأخرى.

ولفتت إلى أن حكومتها ستوفر كل التيسيرات الممكنة لمجتمع الأعمال المصري الذي يرغب في الاستثمار ببلادنا، مضيفةً أن بلادها سوف تستفيد من التكنولوجيا المصرية وخبراتها في جميع المجالات والقطاعات، وأن ستكون هناك صناديق مشتركة لتأمين الإنتاجية وتمويل المشروعات، بالإضافة إلى الاتفاق على الاقتصاد الأزرق لتعظيم الفوائد.

وأوضحت أنه تم الاتفاق خلال المباحثات على التعاون في ملف السلم والأمن الدوليين، وتغير المناخ والبنية التحتية والتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الإفريقية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم كل من الطرفين للآخر على المستوى الأفريقي.