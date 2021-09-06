القليوبية تستقبل قافلة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأكثر إحتياجا

أعلنت محافظة القليوبية إنطلاق قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر اليوم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني، وتتضمن 46 ألف كرتونة مواد غذائية جافة بوزن 11 كيلو بعدد 23 سيارة نقل، ضمن مبادرة «بالهنا والشفا»، لتوزيعها عبر جمعيات «مصر الخير ورسالة والشرعية والهيئة القبطية وبنك الطعام وراعي مصر».

كان في إستقبال القافلة الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وتعد القافلة هي أكبر قافلة للعمل الخيري وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري.

إطلاق مبادرة «كلنا جنبك» لدعم قطاع الصحة في القليوبية بالاجهزة الطبية

وتضمنت القافلة إطلاق مبادرة «كلنا جنبك»، في قطاع صحة القليوبية حيث سيتم توفير عدد 22 ماكينة غسيل كلوي توزع على مستشفى الخانكة المركزي وتوفير 13 حضانة بمشتملاتها لتوزيعها على مستشفى الخانكة و18 حضانة بمشتملاتها لتوزيعها على مستشفى كفر شكر المركزي، وتوفير حضانة متنقلة لتوزيعها على مستشفى كفر شكر، و10 أجهزة علاج بالضوء لتوزيعها على مستشفى الخانكة، و14 جهاز علاج بالضوء لتوزيعها على مستشفى كفر شكر.

كما تضمنت القافلة 4 أجهزة إفاقة لتوزيعها على مستشفى الخانكة و5 أجهزة إفاقة لتوزيعها على مستشفى كفر شكر و4 أجهزة قياس الصفراء لتوزيعها على مستشفى الخانكة، وكفر شكر.

وشهدت المحافظة إطلاق مبادرة «نتشارك هنعدى الأزمة» حيث سيتم توزيع 20 كرتونة كمامة طبية تحتوي على 2500 كمامة بمستشفيات بنها التعليمي والقناطر الخيرية وحميات طوخ وشبين القناطر و40 كرتونة كحول تحتوى على 6 لترات لتوزيعها على مستشفيات بنها التعليمي والقناطر الخيرية وحميات طوخ وشبين القناطر، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بحضور مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وإيهاب محمد أمين منسق صندوق تحيا مصر بالقليوبية

متحدث تحيا مصر: الصندوق يحاول تطوير أسلوب تقديم خدمات الرعاية

من جانبه، قال محمد مختار المتحدث الرسمي بإسم صندوق «تحيا مصر» خلال حفل تدشين القافلة اليوم ببنها، إن الصندوق يحاول تطوير أسلوب تقديم خدمات الرعاية، مضيفًا أن الأمم المتحدة استعرضت تجربة صندوق «تحيا مصر»، في تنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية في العالم، والتي حصدت 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية، مؤكدا أن الصندوق يبحث فكرة التنمية الاجتماعية والرعاية الطبية، من حيث احتياج الأهالي إلى الخدمات المختلفة، وتوفير ما يسمى بـ«القافلة الشاملة»، التي تضم مختلف الخدمات، وأن صندوق تحيا مصر يعمل بشكل علمي ومنظم.

وتابع أن الصندوق كان قدم طلبًا بموسوعة جينيس لتسجيل القافلة الشاملة، وحصل من خلالها على 3 أرقام قياسية جديدة، موضحًا أن الفكرة الأساسية للصندوق هي التحول من الدعم الاجتماعي إلى التنمية الشاملة، من خلال تحسين جودة حياة المواطنين كي يتمكنوا من العمل والإنتاج.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقاما قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.