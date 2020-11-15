تدشين "مطبخ الخير" لتوزيع الوجبات مجانا على الأكثر احتياجا بالقليوبية

دشن المواطن فتحي سعد صاحب مؤسسة "الغفور الرحيم" بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، أول مطبخ لتوزيع الوجبات مجانًا علي الفقراء والأرامل ومحدودي الدخل.

وأوضح "سعد"، أن المطبخ أُنشئ منذ شهر رمضان الماضي، ويعتمد على تبرعات أهل الخير، ويقدم ما يقرب من 2000 وجبة يوميًا في المواسم، كشهر رمضان المعظم والأعياد، بينما يقدم في الأيام العادية 650 وجبة تقدم في شكل محدود، وتكفي حتى الشبع وبها كافة العناصر الغذائية المتكاملة.

وأضاف، أن تقديم الطعام لا يقتصر علي محدودي الدخل من أهالي الجبل الأصفر فقط، وانما كذلك أي محتاج للطعام في أي مكان، مشيرًا إلى أن هناك كشف بالحالات المستحقة للطعام يوزع عليهم يوميًا مع الأخذ في الإعتبار الحالات الطارئة وعابري السبيل، وأي شخص يريد الطعام، فالله جل وعلا يزيد فيه ويبارك.

وأضاف أن فكرة إنشاء "مطبخ الخير"، جاءت بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وتضرر العمالة غير المنتظمة وعدم مقدرتهم على سد احتياجات أسرهم، خاصة من المواد الغذائية، مشيرًا إلى أنه قام بتطوير الفكرة ليشمل الدعم كافة أسر الأيتام والأكثر احتياجًا.

وناشد رئيس مؤسسة "الغفور الرحيم" الخيرية، أهل الخير والمقتدرين ورجال الأعمال بمركز الخانكة بتقديم الدعم اللازم والوقوف بجانب "مطبخ الخير"، ومده بكافة السلع والمواد التموينية اللازمة حتى يتمكن من تأدية رسالته في إطعام الأيتام والأسر الأكثر احتياجا بكافة قرى مركز ومدينة الخانكة.

واشار إلى أن الطعام ليس وجبة فقط، وانما هو شيء لعفة النفس للمحتاج، مؤكدًا أن المكان لايقدم الطعام فقط، وإنما خدمات أخرى مجانية في تعليم الحياكة للسيدات العائلات للأسر وتوفير ماكينة لهم، لتوفر مصدر دخل ثابت للإنفاق على أسرتها ويحميها من العوز.

وتوجه "سعد" بالشكر لبعض رجال الأعمال وأصحاب محال اللحوم والكفتة والمواطنيين العاديين للمساهمة والتبرع العيني للمطبخ، ما جعله يقوم بمهامه ويفتح أبوابه يوميًا.