فيدرا: متشوقة لـ المماليك ..وشخصية «سيجا» تشبهني في الحقيقة

تستكمل الفنانة فيدرا تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد «المماليك» المقرر عرضه نهاية العام الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حصدته - مؤخرا - بعرض مسلسلي شقة 6 مع الفنانة روبي، وحكاية قلب مفتوح من مسلسل «ورا كل باب».

فيدرا: تحمست للدور منذ الوهلة الأولى

قالت «فيدرا» في تصريحات لـ«الوطن» عن مشاركتها في مسلسل المماليك: «تحمست للدور في مسلسل المماليك منذ الوهلة الأولى التي قرأت فيها السيناريو، فالشخصية التي سأجسدها رائعة بالإضافة لتواجد مخرج ممتاز مثل حازم فودة»، موضحة «والمعالجة المكتوبة أكثر من رائعة، كما إنني لم اقدم أعمالا درامية من 60 حلقة كثيرا، ولذلك حين ما تكون الشخصية جذابة وتقدمها خلال 60 حلقة يكون الممثل متشوق لها».

فيدرا: المعالجة المكتوبة لمسلسل المماليك أكثر من رائعة

وكشفت الفنانة الأردنية أن السبب الرئيسي وراء نجاح قصة وحكاية قلب مفتوح من مسلسل «ورا كل باب» إلى أن فريق عمل القصة كان على قلب رجل واحد من النجاح «فريق عمل قصة قلب مفتوح كان يعمل ليل نهار من أجل خروج القصة بشكل متكامل ورائع، وكنا نتوقع النجاح لأننا قدمنا كل ما في وسعنا للنجاح».

وتابعت: «كما إن القصة قريبة للغاية من قصصنا الحقيقة التي نعيشها في حياتنا اليومية، فمواقع التواصل الاجتماعي بسلبيتها أصبحت تؤثر فينا وفي حياتنا، فكان لابد من أن نقدم حملة توعية هامة من تلك المواقع والسلبيات التي يمكنها تدمر حياتنا وتفكك أسرنا».

فيدرا: شخصية سيجا في شقة 6 تشبهني

ورأت فيدرا أن روبي من ألطف الشخصيات التي تعاملت معها في مسلسل شقة 6 «كواليس شقة 6 كانت رائعة للغاية، وروبي رائعة للغاية، ومن ألطف وأجمل الشخصيات وأسلسها التي يمكن إن تتعامل معها في حياتك».

وكشفت فيدرا شخصيتها في مسلسل شقة 6 قائلة إنها كانت تشبهها لحد كبير في سمات الشخصية «شخصية سيجا في شقة 6 تشبهني كثيرا في الطباع الشخصية، ولكن ليس لها علاقة بالمهنة، فانا أحببت أن أقدم دور الدجالة أو المعالجة الروحانية بطريقة مبتكرة واستايل، وابتعد عن الشكل المعتاد لها بمسك السبح، فظهرت سيجا في الدور وهى تلبس ملابس فضفاضة ولكن تتحدث وتتعامل مع المواقف المتفرقة بشكل عصري».

ونفت «فيدرا» أن تكون بدأت التجهيز لدراما رمضان لعام 2022 «حتى الآن ليس لدي ورق أقنعني لتقديمه في دراما 2022، ربنا خلال الأسابيع المقبلة يعرض على أمر يجعلني أتحمس له».