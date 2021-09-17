الجمهور ينتظر الحلقة الأخيرة من مسلسل «شقة 6» لروبي: مفاجآت مثيرة

حققت الفنانة روبي نجاحاً كبيراً بمسلسلها الجديد «شقة ستة»، الذي يعرض حالياً على على منصة «شاهد» الإلكترونية، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة الليلة.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل شقة 6

وتنكشف خلال الحلقة الأخيرة، مفاجآت وأحداث عديدة بشأن شقة 6 التي تسكنها الفنانة روبي، وتظهر لها فيها أشباح وعفاريت، وتحاول أن تجد شخص ينقذها، بعدما عرضت كل من حولها للأذى خاصة أن والدها كان يعاني من مرض التوحد، مما أكد لها أنها تعاني من نفس الأمر.

ملخص حلقات من 14 حلقة من مسلسل شقة 6

وتم عرض الحلقة الـ 14 من المسلسل، والتي تضمنت اكتشاف «إنجي» التي تجسد دورها الفنانة روبي، أن الفنان صلاح عبد الله وراء كل المصائب التي حدثت لها خلال الفترة الماضية، وأنه يحفر نفقا بين منزله ومنزلها، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة الليلة.

معلومات عن مسلسل شقة 6

مسلسل «شقة 6» ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق، وتدور أحداثه في إطار تشويقي رعب، حول قصة غامضة يحاول أبطال العمل فيها اكتشاف الحقائق والوصول إلى الإجابات التي يبحثون عنها، والمسلسل من الأعمال ذات الـ15 حلقة.

مسلسل «شقة 6» من بطولة روبي، وأحمد حاتم، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل، وهاني عادل، والفنانة السعودية هيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة، وآخرين، والعمل من سيناريو وحوار رفيق القاضي، وسعاد القاضي، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

وتحدث مخرج المسلسل عن التعاون مع روبي قائلاً، «إنها فنانة جميلة وملتزمة في عملها، وسعيد بالتعاون مع أسرة المسلسل جميعًا منهم أحمد أحمد حاتم وصلاح عبد الله وهاني عادل ورحاب الجمل ومحمود البزاوي».