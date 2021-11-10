مسؤول كويتي ينفي وقف تأشيرات اللبنانيين: «نشدد فقط»

أدلى مسؤول أمني كويتي بتوضيحات حول حقيقة ما أوردته وسائل إعلام محلية عن وقف الدولة إصدار كافة أنواع التأشيرات لمواطني لبنان، مشيرًا إلى أن الحديث عن وقف تام لإصدار التأشيرات للبنانيين ليس دقيقا.

تشدد لإصدار التأشيرات للبنانيين

وقال المسئول الكويتي لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، إن الحديث لا يدور عن الوقف التام لإصدار التأشيرات بل عن التشدد في منح التأشيرات إلى اللبنانيين، لافتًا إلى أن الحكومة تبنت هذا القرار دون إصدار تعميم رسمي بشأنه.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك.. هناك تشدد وليس منعا».

ويتزامن هذا الموقف مع ما ذكرته تقارير صحفية كويتية تتحدث عن اعتقال 16 مواطنا مشتبها فيهم بتمويل حزب الله اللبناني داخل البلاد.

قرار شفهي على خلفية أزمة تصريحات قرداحي

وكانت صحيفة «القبس» الكويتية، ذكرت اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر أمنية، أن الكويت أصدرت قرارا بوقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين، وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بين لبنان وعدد من دول الخليج في مقدمتها السعودية، بسبب تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي عن الحرب في اليمن.

وأضافت الصحيفة، أن القرار يشمل وقف إصدار جميع الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، مشيرة إلى أن اللبنانيين الذين لديهم إقامات داخل البلاد غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، قد استدعت، الأسبوع الماضي، سفيرها من لبنان، وطلبت مغادرة القائم بأعمال سفارة لبنان لديها خلال 48 ساعة، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».