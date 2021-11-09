«محلية النواب» تناقش وقف مزاد علني لبيع 28 فدانا في أسيوط

ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين الحسيني عيسى جلال، وأحمد الشناوي خليل، بشأن وقف المزاد العلني لبيع الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بمدخل قرية دير الجنادلة بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط، والتي تبلغ مساحتها نحو 28 فدانا، وذلك لحاجة المواطنين إلى إقامة مشروعات ذات نفع عام، ومنها إنشاء مدرسة ثانوى زراعي نظام 5 سنوات وغيرها من المشروعات.

تحويل الأرض إلى منفعة عامة

وطالب نواب محافظة أسيوط، باستغلال الأرض على أكمل وجه، والنهوض بالخدمات على مستوى المحافظة، كما أكد النائب الحسيني عيسى، أهمية تحويل الأرض إلى منفعة عامة، داعيا هيئة استصلاح الاراضي بأن تسمح بتحويل الأرض لمنفعة عامة وإقامة مشروعات خدمية.

وأوضح عيسي، أنّ مركز الغنايم لا تتوفر فيه أي مساحات للمنافع العامة ولا يوجد أي متنفس لأهالي المركز بأسيوط، مؤكدين أنّ محافظة أسيوط بها كوادر تستطيع أن تبدي أفكارا بشأن هذه الأرض حال موافقة هيئة الإصلاح الزراعي الجلوس على طاولة المفاوضات بشأن الأرض.

وعرض أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددا من الأفكار التي يمكن من خلالها استغلال الأرض، لافتا إلى أهمية القرار الذي اتخذه وزير الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن وقف المزاد على الأرض، الذي كان مقررا أن يتم خلال 24 ساعة.

وأكدت النائبة ثناء السعيد، أهمية استغلال الأرض للتوافق مع الجمهورية الجديد وحالة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما اقترح النائب أحمد الشناوي، استغلال الأرض بإنشاء مجمع إسكان اجتماعي على غرار حي الأسمرات، أو تحويلها لمجمع زراعي، وإنشاء مجمعات خدمية.

الخدمات في مركز الغنايم

وقال اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة أسيوط، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ مركز الغنايم سيدخل مرحلة ثانية لحياة كريمة ويشهد طفرة في كل شيء، حيث يحتاج إلى الكثير من الخدمات، ومبادرة حياة كريمة ساعدتنا بانطلاق طفرة في عملية التطوير في كل المجالات.

وأوضح سكرتير عام المحافظة، أنّه سيتم إجراء دارسة خلال أسبوعين للأرض، لدراسة كيفية استغلالها بالشكل الأمثل سواء بإنشاء مدرسة زراعية لزراعة الرمان واستثمار مخرجاته.