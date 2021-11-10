محلية النواب تمهل الشركات 90 يومًا لتفعيل قانون تنظيم انتظار السيارات

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أمهلت الحكومة مدة 90 يومًا بدء من هذا الشهر لتوفيق أوضاعها بشأن قانون تنظيم انتظار المركبات، متابعًا أن اللجنة قد عقدت اجتماعًا هامًا في الأيام الماضية استمعت فيه لقياس العمل بهذا القانون، وتبين من خلال المناقشات أن الجهات التنفيذية والمخول لها تطبيق القانون في حاجه إلى مهلة للتدريب على أليات تطبيق هذا القانون الهام.

عودة انضباط الشارع المصري

وأضاف السجيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون تنظيم انتظار المركبات يستهدف عودة حالة الانضباط للشارع المصري، لاسيما في ظل حالة الفوضى التي نجمت عن اختلاق وظيفة «السايس».

وأوضح السجيني، أن القانون الجديد يتضمن الضوابط والاشتراطات للشركات والأفراد للقائمين العاملين في مجال تنظيم انتظار السيارات، ومن بينها ضرورة الحصول على رخصة لمزاولة هذا النشاط.

تحديد مقابل انتظار السيارة

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تحديد مقابل الانتظار للسيارات يتم في ضوء طبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة من قبل الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

الحبس والغرامة حال مخالفة القانون

ويتضمن قانون تنظيم انتظار المركبات والمعروف إعلاميا بقانون «السايس»عددًا من العقوبات تشتمل على الحبس مدة لا تجاوز ثلاث أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمس آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

إلغاء رخصة السايس

كما تضمن القانون جواز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات «السايس» في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، والحبس مدة لا تجاوز ثلاث أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.