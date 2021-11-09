عضو بـ«اتصالات النواب»: تحسين خدمة الإنترنت أمر حتمي وقريب جدا

قال أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مشكلة ضعف الإنترنت وشبكات المحمول، تسبب مشكلات كثيرة للمواطنين، مؤكدا أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة بشأن ضعف الإنترنت ومعرفة أسباب ذلك، وجرى عمل توصيات وبروتوكول تعاون مع شركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، من أجل حل هذه المشكلات التي تواجه المواطنين.

تقوية شبكات المحمول

وأشاد حتة، بتصريحات وزير الاتصالات الأخيرة، التي ذكر فيها أنه جارِ العمل على 500 محطة لتقوية الشبكة بتكلفة 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن البروتوكول الموقع بين اللجنة والوزارة منذ فترة لاتخاذ السبل لإنشاء محطات جديدة لتقوية الشركات للقضاء على ضعف الشبكة خاصة في مشكلات الشبكة.

وأضاف حتة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد في تقاريره أن هناك مشكلات عديدة في جودة الاتصال والإنترنت في مختلف أنحاء الجمهورية، كما أن هناك شكاوى كثيرة ضد شركات المحمول الأربع، وشكاوى ضعف الشبكة في مناطق كثيرة من الجمهورية، وهذا ما تسعى اللجنة للتوصل لحل لهذه المشكلات.

25 مليون جنيه غرامة على شركات المحمول

وشدد عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب، على أن جهاز الاتصالات فرض غرامة على شركات المحمول بقيمة 25 مليون جنيه، وبالتالي فإن تحسين خدمة الاتصالات والإنترنت أمر حتمي وقريب جدا، كما أن الغرامة تعود إلى أمر قانوني تُعاقب عليه الشركات، وهو ما يدفع تلك الشركات لتحسين الخدمة ليستفيد منها المواطن.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أصدر تقريره السنوي عن قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة، وأثبت التقرير أن إحدى الشركات لديها 28 مشكلة، وأخرى لديها مشكلات في 44 منطقة، وثالثة لديها مشكلات في 32 منطقة، وأخيرا شركة لديها 33 منطقة، تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات في أغلب أنحاء المحافظة، كما غرم الجهاز شركات المحمول بقيمة 25 مليون جنيه.