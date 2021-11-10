رئيس إيكاردا عن «المركزي لمتبقيات المبيدات»: لا يقل عن أفضل معامل أوروبا

تفقد الدكتور ميشيل إفرام، رئيس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا»، معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشاد «إفرام» بمستوى التطوير للأجهزة والكفاءات البشرية الذي لا يقل عن أفضل المعامل في أوروبا في مجال تحليل الملوثات في الأغذية.

الحفاظ على صحة الإنسان

وأوضح «رئيس مركز البحوث الزراعية» أن الأجهزة الجديدة بالمعمل تساهم بدور كبير في دفع الصادرات الزراعية المصرية، ودعم الحفاظ على صحة الإنسان بأقل التكاليف وأفضل جودة، بما يساهم في سرعة تلبية طلبات المصدرين والمستوردين، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم هذا القطاع.

ومن ناحيتها، استعرضت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، دور المعمل وما يقوم به من تطوير مستمر لمواكبة متطلبات الأسواق الدولية من خلال إضافة العديد من الأجهزة التي تعد الأحدث في العالم، والأولى في مصر والشرق الأوسط.

وأشارت مدير المعمل إلى أن المعمل يساهم مع الجهات الرقابية بتوفير اختبارات سلامة الغذاء وتنوع الاختبارات لتشمل البيئة والمياه ومواد التغليف والمواد الملامسة للأغذية مما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المستهلك المصري ودعم الصادرات المصرية ومراقبة الواردات مما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري بوجه عام والمستهلكين بشكل خاص.

ورافق رئيس المركز الدولي للبحوث الزراعية في الزيارة، المهندس علي أبوالسبع مدير عام الإيكاردا بمصر، والدكتور علاء حمويه المنسق الإقليمي لبرنامج وادي النيل والبحر الأحمر للإيكاردا.