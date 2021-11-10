«القابضة للقطن»: مصنع الغزل الجديد سيكون الأكبر على مستوى العالم

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن المصنع الجديد الخاص للغزل فقط سيكون الأكبر على مستوى العالم والمقام على مساحة 62500 متر مربع، وبه 184 ألف مردن لإنتاج 30 طنا يوميا، بتكلفة إنشائية وصلت لـ780 مليون جنيه، وماكينات وصل سعرها لـ2 مليار جنيه، وبذلك فسيتعدى إنتاجه إنتاج مصنع الغزل الأكبر على مستوى العالم في الهند.

مصطفى: «هيبدأ العمل فيه بالنصف الثاني من عام 2022»

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المصنع الجديد تسعى الدولة لإضفاء القيمة المضافة عليه وسيكون ملحقًا به نسيج وصباغة ونسيج، بخلاف مصنعين آخرين للغزل ملحقين بالمصنع بطاقة 30 طنًا في اليوم، «هيبدأ العمل فيه بالنصف الثاني من عام 2022».

مصطفى: بعد إنجاز الخطة هنرجع تاني للمراكز المتقدمة الأولى على مستوى العالم

وأوضح: «بإتمام إنجاز الخطة المستهدفة للمصنع فسيصل طاقته الإنتاجية لـ188 ألف طن، ما يعني 5 أضعاف الطاقة الإنتاجية الحالية، وسيتم التوجيه بتصدير 60% منها، وسيتبقى الـ40% للسوق المحلي، «رقمنا عالميا متراجع حاليا، ولكن وبعد إنجاز الخطة هنرجع تاني للمراكز المتقدمة الأولى على مستوى العالم».

وأكد أن الشركة لديها 3 مصانع فقط بمدينة المحلة الكبرى للغزل، كما يتم تحضير مصنع نسيج وأخر للصباغة بتجهيزات جديدة للتوسعات، «المصانع القديمة فيها 30 مصنع شغاليين بيقوموا بالإنتاج والتصدير بواقع 15 ألف عامل في المحلة».

وفند: «هننتقي من هؤلاء العاملين بعد تدريبهم لتشغيل المصنع الجديد، وفي حال حاجتنا لعمالة أخرى هنطلب باستكمال الطاقة العمالية، وفيه مراكز تدريبه طورناها على أحدث مستوى بعد التعاقد على أجهزة حديثة وردت لمصر من سويسرا وألمانيا وبلجيكا، وليهم تم تدريب 180 مدرب هما النواه لتدريب العاملين الآخرين».

وأشار إلى أنه قد تم تدريب هؤلاء العمال على يد خبراء تابعين للمكاتب الاستشارية بشكل عملي ونظري وباستخدام الكمبيوتر واللغات على أعلى مستوى، «هما اللي هيدربوا باقي الموظفين».

وتابع: «العمالة المباشرة في قطاع الأعمال العام بها 54 ألف عامل، وفي القطاع الخاص يقترب عدد الموظفين لمليون عامل، معظمهم في الملابس الجاهزة، لأنها بتستوعب عدد كبير من العمالة، وفيه خدمات أخرى غير مباشر كالنقل والتأمين والتعبئة والشحن، وده بيخدم قطاع الغزل والنسيج».