وزير قطاع الأعمال: 5 ملايين مواطن مصري يعملون بقطاع الغزل والنسيج

كشف المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة، موضحًا أن به 184 ألف مردم –الآلات المستخدم في الغزل-، أما ثاني أكبر مصنع فيوجد بالهند وبه 160 ألف مردم، ويجاوره على مساحة قدرها 126.5 ألف متر مصنع النسيج والصباغة، ومصنع الملابس الجاهزة.

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن هذه الصناعة من أهم الصناعات للاقتصاد والمجتمع المصري ما بين زراعة القطن وتجارة أقطان الزهر والحليج والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتجارة يعمل بها 5 مليون مواطن مصري.

افتتاح 65 مبنى للغزل والنسيج

وتابع وزير قطاع الأعمال العام: «ليس لدينا صناعات كثيرة نتميز فيها بهذه القيم المضافة، وفي نهاية العام المقبل سننتهي من التشغيل التجريبي لكل مصانعنا بواقع 65 مبنى يتم إنشاؤها من البداية أو إعادة تأهيل المصانع بالكامل بموازنة تبلغ 21 مليار جنيه».

تعاون مع 6 شركات

وأوضح توفيق، أن الوزارة تتعاون مع 6 شركات رئيسية من أجل الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالـ65 مبنى، مشيرًا إلى أن مصر ستستورد الماكينات المشغلة لهذه المصانع من ألمانيا، سويسرا، وإيطاليا، وسيحصل العمال هناك على دورات تدريبية.

تأهيل 15 ألف عامل

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه جرى إعادة تأهيل معهد التدريب الرئيسي في المحلة الكبرى، حيث جرى تدريب 180 مدرب و مشرف لمدة 6 أشهر، بعدها سيقومون بتدريب 15 ألف عامل وفني على استخدام الآلات الجديدة.