حصاد «القوى العاملة» من 13 لـ20 أغسطس: الأولوية لقطاع الغزل والنسيج

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 13 أغسطس إلى 20 أغسطس الجاري، منها افتتاح وزير القوى العاملة محمد سعفان للمؤتمر الذي نظمته النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وإطلاق فعاليات القافلة الطبية الكبرى التي نظمتها الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية، ولقاء الوزير مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية.

كما شهد استئناف مبادرة «مصر بكم أجمل» لتأهيل ذوي الهمم والعزيمة أعمال مرحلتها الثانية بالمنوفية، ومتابعة حريق مصنع زيوت السيارات بأبو رواش لمعرفة أسبابه، وبدء فعاليات الدورة الثانية التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، وتعيين 3445 شاباً في 6 محافظات، وتحويل 2.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.

قطاع الغزل والنسيج من أهم قطاعات الصناعة في مصر

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن قطاع الغزل والنسيج من أهم قطاعات الصناعة في مصر، وكان وما زال واحدا من أهم الصناعات التي عرفها المصريون على مدار تاريخهم إلى أن تحولت في العصر الحديث إلى أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، وتسعى القيادة السياسية في وضعها على أولويات اهتمامات خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها، وذلك بتطوير وتحديث مصانع قطاع الغزل والنسيج من خلال تحديث الآلات والمعدات، بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، فضلا عن الدعم الفني والتدريب المهني للعمال.

جاء ذلك في افتتاح الوزير المؤتمر الذي تنظمه النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة، تحت عنوان: «نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج» بحضور القيادات النقابية العمالية ورؤساء النقابات العامة وبعض أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجدي كمال مدير عام جمعية المستثمرين ببورسعيد، وعدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج الحاليين والسابقين، وبعض نواب من مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأرسل الوزير تحية تقدير واعتزاز للعامل المصري الذي يعمل في كل ربوع مصر من أجل تحقيق نهضة وطنه والتنمية الشاملة.

الدولة حققت العدالة في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بقدرتها على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الشاملة، ومواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية غير المسبوقة، وذلك وفق خطط تكاملية ومتوازنة بين كل أجهزة الدولة والوزارات، مستندة إلى رؤية علمية ومستهدفات طموحة يسعى الجميع لتطبيقها، ليستمر دوران عجلة العمل والإنتاج وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، إلى جانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والاجتماعي، مع العمل على رعاية وبناء الإنسان المصري في المجالات كافة.

وشدد الوزير قائلا: «نحن نتحدث عن مصر الحديثة يجب أن نتذكر أن هناك العديد التحديات واجهت القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي في بداية مشواره منذ سبع سنوات، حيث كانت مصر تواجه حينها تحديات قد تكون الأخطر على مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود تنشره جماعة اختارت العنف منهجا لها، وقد حققت مصر نجاحات عديدة في ملف الإرهاب رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من جهات كثيرة، وما زالت مصر في طريقها للقضاء عليه وبتره من جذوره».

إطلاق القافلة الطبية للكشف الطبي على العمالة غير المنتظمة بالعلمين

وأطلق وزير القوى العاملة، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، فعاليات القافلة الطبية الكبرى التي تنظمها الوزارة والمؤسسة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية، لتوقيع الكشف الطبي على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الإنشائية الكبرى بالعلمين الجديدة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وشهد حفل الإطلاق ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ورضا العربي منسق عن وزارة القوى العاملة، ومحمد كمال بمركز معلومات الوزارة، وأشرف جمعة مسؤول العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وأيمن العريان مسؤول العمالة غير المنتظمة بمديرية مطروح، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والفنية بمنطقة الداون تاون 1 بالعلمين الجديدة.

وأكد وزير القوى العاملة أن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة متواصل على جميع المحافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الوزارة سعت إلى مد جسور التواصل مع منظمات المجتمع المدني الجادة لتقديم خدمات نوعية لشرائح العمالة غير المنتظمة، فضلا عما تقدمه الوزارة من دعم لهذه الشرائح.

وأوضح الوزير أن القافلة تأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة صناع الخير ووزارة القوى العاملة، لدعم العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى أنه سبق القافلة في هذا الإطار تنظيم سلسلة قوافل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجبل الجلالة، والعلمين الجديدة، قدمت خدمات توقيع الكشف الطبي في مجال العيون، وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية المختلفة بالمجان.

التعاون بين الوزارة والمؤسسات

في هذا السياق أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن القافلة تأتي في إطار دور المؤسسة في التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم خدمات علاجية ذات جودة للشرائح الأكثر استحقاقا في أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن القافلة سوف تقدم خدمات الكشف الطبي وتوزيع الأدوية في 14 تخصصا طبيا مختلفا منها: العيون، والباطنة، والعظام، والجلدية، والمخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الصدرية، والمسالك البولية، والأوعية الدموية، والجراحة العامة، فضلا عن صرف الأدوية، وعمل التحويلات للحالات التي يثبت احتياجها لتدخل طبي أكبر ودخول مستشفى.

كما التقى سعفان، بديوان عام الوزارة، برافين أجراوال الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، في بداية عمله الجديد، لاستكمال التعاون القائم بين الجانبين في مختلف مجالات عمل الوزارة، فضلا عن مجموعة من الملفات فيما يتعلق باستراتيجية عمل الوزارة المستقبلية ومنها مجالات التكنولوجيا الحديثة، وإحياء الصناعات اليدوية والصغيرة بقرى محافظات مصر، ووظائف المستقبل، وتنمية مهارات العمال وتدريب الشباب على اللغات الأجنبية وsoft skills.

واستهل الوزير اللقاء بتهنئة برافين أجراوال على توليه المنصب الجديد خلفا لـ مانجستاب هايلي المدير السابق على جهوده المستمرة في إنجاح العمل المشترك مع الوزارة، متمنيا استمرار هذا النجاح وهذه العلاقة الطيبة بمزيد من المصداقية والمثابرة والسعي وراء أداء الخدمة في كل مجالات العمل.

التركيز على وظائف المستقبل

وأكد الوزير أن استراتيجية عمل الوزارة المستقبلية المخطط تنفيذها بالتعاون مع البرنامج تركز على وظائف المستقبل وما ينتج عنها من نتائج وصعوبات في رفع معدلات البطالة بين الشباب على مستوى كل دول العالم، لافتا إلى أنه يمكن تدريب الشباب على تلك الوظائف المستحدثة من خلال برامج تدريبية جديدة بمحتوى تدريبي مختلف عن البرامج المعتادة.

وأوضح الوزير أنه في هذا الإطار يمكن تنمية وإحياء الصناعات اليدوية في قرى الصعيد والمحافظات التي تتمتع بهذا النوع من المهارة، على أن يتم رفع تلك المهارات طبقا لمعايير التصدير، كسبيل لمواجهة مشكلة وظائف المستقبل، ولدعم تلك الصناعات لتسود بين عدد أكبر من الشباب، وعمل وسائل جذب للالتحاق بها خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن المنتج الخاص بها ذو قيمة وسعر عال، بما يزيد من الإنتاجية في هذا المجال ويعطيها الاستدامة المرجوة وتكون البديل للاستغناء عن العمالة الناتجة عن وظائف المستقبل.

وأشاد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر بالجهد الذي تقوم به وزارة القوى العاملة، واصفا إياها أنها من أهم الوزارات الموجودة على الساحة، لاهتمامها بقاعدة عريضة من الشباب والقوى العاملة في داخل مصر وخارجها، فضلا عن أنها تهتم بتوفير فرص عمل لائقة لهم، بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج والتي تعتبر مصدر الدخل الثاني في الدولة المصرية، خاصة أن الشباب والأيدي العاملة المدربة التي تمتلك مهارات هي الأساسيات اللازمة لنجاح أي صناعة أو مشروع.

كما التقى وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية ، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد بشأن متابعة أوضاع العمال المصريين، ودور مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارح، في توفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية ، فضلا عن توفير فرص العمل اللائقة.

وفي مستهل اللقاء أثنى نائب رئيس الاتحاد العام علي دور مكاتب التمثيل العمالي خلال الفترة الأخيرة لرعاية حقوق العمال المصريين، واسترداد حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتذليل المشكلات التي تواجههم، مؤكداً أن الملحق العمالي جهوده واضحة لا يمكن إنكارها، لافتا إلى أن هناك تغييرا جذريا في رعاية العمال المصريين، كما أن هناك تعاونا قائما حالياً بين تلك المكاتب والجالية المصرية بالسعودية في إيجاد حلول عرفية للمشكلات التي تواجه العمالة هناك، باعتباره أسهل وأقرب الحلول لها، مقدما الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة على المجهود الذي يقوم به لتطوير عمل مكاتب التمثيل في الخارج للوصول بها للصورة التي أصبحت عليها الآن.

ودعا نائب رئيس الاتحاد العام إلى ضرورة استكمال قواعد البيانات للعمال المصريين في الخارج لتقديم كل الخدمات لهم، وعودة طرح فكرة التأمين على العمالة المصرية بالخارج، مؤكدا أنه سوف يقوم بطرحها على الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية لما فيها من مزايا تعود على العامل وأسرته في حالة الوفاة.

التأمين على العمالة المصرية في الخارج

ومن جانبه قال وزير القوى العاملة إن فكرة التأمين على العمالة المصرية في الخارج من خلال وثيقة طرحت من قبل كي تغطي حالة الوفاة - لا قدر الله - إذا لحقت بالمؤمن عليه أثناء إقامته بأي دولة أجنبية أو خلال تواجده في مصر خلال فترة الإجازة، وذلك خلال فترة التأمين، فضلا عن أية إصابات جسمانية نتيجة حادث، مشيرا إلى أن التأمين يمتد ليشمل حالات الوفاة بحادث، والعجز الكلي أو الجزئي المستديم، وتكاليف تجهيز ونقل الجثمان في حالة الوفاة، وتكاليف العودة المفاجئة للمؤمن عليه نهائياً بسبب إلغاء التعاقد أو الفصل التعسفي.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه يتم خلال المرحلة الحالية إعداد قواعد بيانات المصريين العاملين بالخارج، من خلال مبادرة «سجل نفسك» عبر بوابة وزارة القوى العاملة المصرية، مؤكدا أن هذه المبادرة تتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج ومساعدتهم على إزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم مع التأكيد على أن السفارات المصرية وقنصلياتها والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال دائم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل.

تأمين بيئة العمل

وأعلن سعفان أن الوزارة تقوم حاليا بخطوات كبيرة للنهوض بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث نفذت الوزارة مشروع حوسبة الأنظمـة التفتيشية، وتم إعداد دراسة لتقييم الجاهزية الالكترونية للمديريات وتحديد الاحتياجات الفعلية للأنظمة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتفعيل نظام الرقابة والمتابعة المستمرة، وذلك بهدف توحيد الإجراءات وتوفير المال والجهد والوقت.

وقال إن الدراسة خلصت إلى ضرورة العمل على تطوير نظام محوسب واستمرار في الخطة التي بدأتها الوزارة منذ عام 2016 حتى الآن بمرحلة تجريبية في 12 مكتبا في 11 محافظة، وشملت الإنجازات محافظات بورسعيد، والشرقية، والفيوم، والإسكندرية تم حوسبتها بالكامل بإجمالي 27 مكتبا في 12 محافظة، ويتم حاليا استكمال حوسبة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية بمحافظة القليوبية، والجيزة، والإسماعيلية، وبني سويف، وبدء التجهيز والتدريب ليرتفع عدد المحافظات خلال العام الحالي إلى 20 محافظة، وتم تسليم الأجهزة لجميع مفتشى السلامة بمحافظات الجيزة، والإسماعيلية، والقليوبية، وبني سويف.

«مصر بكم أجمل»

وامتد الحصاد ليشمل استئناف مبادرة «مصر بكم أجمل» لتأهيل ذوي الهمم والعزيمة أعمال مرحلتها الثانية بمديرية القوى العاملة بالمنوفية، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة.

تعيين 3445 شابًا

وقال وزير القوى العاملة إن البرنامج الثاني الذي تنظمه المديرية من المبادرة تقدم له للالتحاق بالتسجيل في التدريب والعمل وريادة الأعمال 320 شاباً وفتاة من مختلف الإعاقات والمؤهلات، مشيرا إلى أن المبادرة تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني قامت بإجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال، وذلك بمحافظة المنوفية على مدار ثلاثة أيام.

ومن جانبه قام علي حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، بتوضيح أهمية الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها مبادرة «مصر بكم أجمل» برعاية وزير القوى العاملة ومتابعته المستمرة لمدى رعاية أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.

في نفس السياق أشارت عطيات أبو زيد، منسق المبادرة، إلى أن النائب محمود تركي بمجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية شارك في تسهيل عمل اللجنة بتجميع أكبر عدد من ذوي القدرات من القرى التابعة للمحافظة، وتسهيل إنهاء بعض الأوراق لهم لمشاركتهم في المبادرة موجها الشكر لوزير القوى العاملة على هذه المبادرة التي سوف تضىء الطريق نحو تحقيق أحلام كل شباب وفتيات محافظة المنوفية من هذه الفئة.

كما وجه الوزير مديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية ندوة بعنوان: «التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين» تحت رعاية ياسر سعيد مدير المديرية، ونظمتها زاهية السبخي مدير إدارة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص.

وقام ياسر سعيد بشرح حقوق المرأة في بيئة العمل، وكيفية العمل على توعيتها، والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها والتمكين الاقتصادي لها، في إطار قراري وزير القوى العاملة بشأن تنظيم عمل المرأة ليلا، وتوضيح الأعمال المحظور عملها فيها.

كما نظم مكتب تشغيل برج العرب التابع لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية ملتقى توظيف مصغرا لذوي الهمم، حيث تم تعيين 30 شاباً منهم بإحدى كبرى الشركات العاملة في مجال الملابس الجاهزة بالمدينة، بعد أن تم استقبالهم بمقر المكتب في وجود إدارة الموارد البشرية بالشركة، وتم إجراء المقابلات الشخصية معهم وتم تحرير عقود العمل وتسليمها لهم في نفس اليوم.

كما يشهد وزير القوى العاملة، غدا السبت، ختام البرنامج الأول من مبادرة «مصر بكم أجمل» لذوي القدرات الخاصة التي تنظمها مديرية القوى العاملة ببورسعيد في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم والعزيمة، وينفذ المبادرة وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل منذ عام 2018 وحتى الآن.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد افتتح المبادرة بحضور السيد السنجابي مدير المديرية، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب.

وأشاد المحافظ بتنفيذ المبادرة، معربا عن سعادته بوجوده مع ذوي الهمم والعزيمة من أجل رسم حياة أفضل لهم، مؤكدا على أنهم يستحقون التقدير والاحترام من كل أجهزة الدولة من أجل توفير حياة كريمة لهذه الفئة.

واستمع المحافظ إلى كل المشاكل لذوي الهمم، مؤكدا العمل على حلها، متمنيا لهم التوفيق ووعدهم باللقاء مرات عديدة.

من جانبه أكد مدير المديرية الدور المهم لذوي القدرات الخاصة المسؤولية الاجتماعية بكل الجهات بالدولة تجاه أبنائنا من هذه الفئة.

وفي نفس السياق كلف سعفان، مديرية القوى العاملة بالجيزة، بالانتقال الفوري إلى مصنع زيوت السيارات بأبو رواش لمعرفة أسباب الحريق الذي شب فيه، وذلك بمجرد علمه بالحادث، وإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا عاجلًا من المديرية، أشار إلى أن حادث حريق مصنع تصنيع زيوت السيارات بالقطعة رقم 3 ب امتداد المنطقة الصناعية بأبو رواش الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، أسفر عن وفاة 5 أشخاص من العاملين بالمصنع، منهم مصريون، وسودانيون، وعامل سعودي الجنسية.

كما أشار التقرير المذيل بتوقيع وكيل مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة محمد طه، إلى أن المنشأة تدار دون ترخيص وغير مسجلة بسجلات حصر مكتب السلامة والصحة المهنية بشمال الجيزة ، وأن المنشأة كانت تعمل قبل عام 2013 كمصنع للمنتجات الورقية وتم غلقها فترة ثم قام المالك للقطعة بتأجيرها إلى المدير المسئول عن المصنع حاليا، وتم مزاولة النشاط منذ عام ونصف تقريبا دون إصدار أية نوع من التراخيص.

وأعلن وزير القوى العاملة، بدء فعاليات الدورة الثانية التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، والتي تستمر 10 أيام من غدا السبت وحتى 30 أغسطس الجاري من الساعة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، يتم التقديم بمقر ديوان مديرية القوى العاملة، شارع أسيوط - سوهاج.

وأوضح الوزير أنه سيتم التدريب علي أربعة أقسام هي: الطهي والمطبخ، والتحضير والمشروبات، والاستقبال، وخدمة الغرف والمغسلة، مشيرا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري الذي يمثل 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر.

تعيين 3 آلاف و445 شابا في 6 محافظات

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 3 آلاف و445 شابا في 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات بني سويف، وبورسعيد، وقنا، وجنوب سيناء، وأسيوط والسويس بلغت 18 مليونا، و851 ألفاً و945 جنيها، والتفتيش على 3186 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 2785 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 2785 عاملا.

وعلى جانب آخر، استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 45 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 246 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 185 ألفاً و487 دولاراً، أي ما يعادل 2 مليون و901 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وأصدر وزير القوي العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان مصري توفى إثر سقوطه من بناية في أثناء عمله بالإردن، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

كما تلقى سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشف فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن حكومة دولة الإمارات دعت جميع الأطباء المقيمين في الدولة للتقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحها وعائلاتهم إقامة طويلة لـمدة 10 سنوات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمنح الإقامة الذهبية لأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة ما يعزز شعورهم بالاستقرار ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم.

وتلقى الوزير تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت عن إجراءات اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة للزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اعتمدت شهادة التطعيم ، وذلك بأمكان الزوار من استخدام نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن مع تنفيذ قرار حصرية دخول بعض الأماكن العامة في الإمارة على المطعمين اعتباراً من 20 أغسطس 2021.

وأشارت اللجنة أنه قبل السفر إلى الإمارة، يجب على الزائر التسجيل في تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني، من خلال خدمة "تسجيل القادمين"، وتعبئة النموذج وإرفاق الوثائق التي تثبت حالة التطعيم، ومن ثم تصل للزائر رسالة نصية تشمل رابطاً لتحميل تطبيق الحصن.

وعند الوصول إلى أبوظبي يحصل الزائر على الرقم الموحد في المطار أو من خلال تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني، ويقوم بالتسجيل على تطبيق الحصن باستخدام الرقم الموحد، ورقم الهاتف المسجل لدى الهيئة، أو رقم الهاتف الشخصي عند إجراء فحص مسحة الأنف PCR في الدولة.

كما أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة في إمارة أبوظبي أعلنت عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة، ويبدأ العمل بها من اليوم الأحد 15 أغسطس 2021.

وقالت الملحق العمالي إن اللجنة أشارت إلي أنه يتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف «PCR» عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى، «منها مصر» فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف «PCR» عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف «PCR» إضافي في اليوم السادس.

تحويل 2.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

ويطبق البروتوكول على المطعمين بالكامل من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وكذلك الزوار المثبت حصولهم على التطعيم في تطبيق الحصن.

كما تضمن الحصاد، قيام مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بتوفير 23 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة علي مهن أخصائية جلدية، واخصائية تجميل وممرضات، بمجمع مودة الطبي العام بالمدينة المنورة برواتب للطبيبات تتراوح من 25 ألف ريال إلى 35 ألفاً للجلدية والتجميل، وراتب من 4500 ريال إلى 5500 ريال بالنسبة للممرضات حسب الخبرة ومزايا أخرى.

وفي نفس السياق تلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.

وأخيراً، وفي احتفالية أقامتها سفارة اليابان بالمدينة السويسرية جنيف ، قام السفير إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة نيابة عن إمبراطور اليابان، بتكريم المهندس محمد بيبرس من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، بمنحه وسام الكنز المقدس ذو الأشعة الفضية، وشهادة شكر وتقدير منحة من اليابان إمبراطوراً ودولةً، وذلك نظرا لتفانيه علي مدى 37 عاما فترة عمله بالسفارة ، وسط فرحة وتصفيق كل الحضور.

وأشاد السفير الياباني بالدور الذي قام به المهندس بيبرس طوال فترة 37 عاما عمله بالسفارة ، كان فيها قدوة ومثالا يحتذى به.

ومن جانبه وجه المهندس محمد بيبرس كلمة شكر لإمبراطور اليابان وسفيرها إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة على هذا التكريم المشرف الذي كان له عظيم الأثر في نفسه، وامتد الشكر لكل السيدات والحضور.