دبلوماسي يوضح رسائل زيارة رئيسة تنزانيا لمصر: تنسيق ومواجهة للتحديات

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن زيارة رئيسة تنزانيا سامية حسن، مهمة لمصر لأنها أول زيارة لها إلى القاهرة وستمثل دفعة قوية بين البلدين، مبينا أنها مناقشة لقضايا بناء القدرات العسكرية في ظل وجود أزمات في منطقة القرن الإفريقي.

مناقشة أمر السد الإثيوبي

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيرته التنزانية تناول الحديث حول السد الإثيوبي وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لإثيوبيا لملء السد وكذلك الحديث عن الطرق والكباري في تنزانيا ومدها بالكهرباء وتنشيط العلاقات التجارية بين البلدين.

متضمن الحديث بين السيسي و«رئيسة تنزانيا»

وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن الحديث أيضا شمل الدور المصري لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الدول الإفريقية، لافتا إلى أن السد التنزاني ليس أول سد تشارك مصر في بنائه، موضحا أن تنزانيا قدمت نموذجا إفريقيا جيدا يسمح ببناء السد بطريقة لا تؤثر على مصر.

تنسيق لبناء البنية التحتية في مصر

وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إلى أن هناك تنسيقا للعمل في البنية التحتية في إفريقيا بين مصر وتنزانيا حيث يتم العمل على طريق القاهرة كيب تاون وكذلك مبادرات الحزام والطريق.

رسائل اليوم من الزيارة

وذكر نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن زيارة اليوم ترسل رسائل لتؤكد ضرورة التعاون في مواجهة التحديات والإرهاب وجائحة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أن الأمن ضروري لتحقيق الاستقرار والتنمية.