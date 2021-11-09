برلماني يطالب باستدعاء وزيري التعليم والمالية لبحث ملف ضرائب الدروس الخصوصية

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، باستدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمجلس النواب؛ لبحث ملف طلب وزارة المالية بتحصيل ضرائب من المعلمين بسبب الدروس الخصوصية.

هل تحصيل ضرائب على الدروس الخصوصية يعنى تقنيين أوضاع المعلمين؟

وتساءل «زين الدين» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، قائلا: هل تم التنسيق بين الوزيرين بشأن هذا الملف؟ وهل تحصيل ضرائب على الدروس الخصوصية يعنى تقنيين أوضاع المعلمين ومراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية؟ وهل ستتوقف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن محاربة مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية وعدم غلقها وتشميعها؟

كما تساءل عضو مجلس النواب، قائلًا: ما هو الموقف بالنسبة لتحصيل الضرائب من المعلمين الذين يذهبون لمنازل التلاميذ أو التلاميذ الذين يذهبون لمنازل المعلمين للحصول على الدروس الخصوصية؟ وهل ستجعل وزارة المالية مأموري ومفتشي الضرائب يتجولون داخل منازل التلاميذ والمعلمين لتحصيل الضرائب منهم نظير الدروس الخصوصية؟ وماهو الحاكم القانونى في تحصيل ضرائب الدروس الخصوصية؟ وهل سيكون نظير كل حصة درس خصوصي؟

معلمو الدروس الخصوصية لن يستجيبوا لفتح ملفات ضريبية

وأضاف: «يجب على الحكومة أن تعلم وتعي جيدًا أن مطالبات مصلحة الضرائب لمن يعمل بمراكز الدروس الخصوصية بالتوجه إلى مأمورية الضرائب، التي يقع في نطاقها المقر الرئيسى للنشاط لفتح ملف ضريبى، لا يمنحهم شرعية ولا يعد سندا قانونيا لاستمرار نشاط الدروس الخصوصية لأنه لا توجد نصوص تشريعية تنظم ذلك الأمر، بل إن الدولة تجرم ظاهرة الدروس الخصوصية وكان الهدف الرئيسي من التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية هو القضاء على هذه الظاهرة، ولكن الواقع أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المرضية بصورة مرعبة، بل للاسف الشديد امتدت داخل غالبية الجامعات المصرية» مؤكدًا أنه لن يستجيب معلمو الدروس الخصوصية لفتح ملفات ضريبية لهم لأن غالبية نشاطهم سرى وفي الخفاء.

مشكلة الدروس الخصوصية أصبحت واقعا

وتابع «زين الدين» أن الواقع يؤكد للجميع أن مشكلة الدروس الخصوصية أصبحت واقعًا ومازالت منتشرة، بل وتزداد في الانتشار خاصة منذ بداية جائحة كورونا وتوقف التدريس في المدارس خلال الفترة السابقة، مؤكدًا استمرار هذه الظاهرة لأن القضاء عليها يرتبط بعدة محاور من بينها سد العجز بأعداد المعلمين بالمدارس، وتحسين الحالة المادية للمعلمين وبعد تطبيق ذلك يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تجرم العمل بالدروس الخصوصية بسهولة.

تجدر الاشارة الى أن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كان قد طالب كل من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة ( مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعد أقصاه شهر من الآن.