«الضرائب»: تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على العقود المكتوبة من 2013

قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن مجلس الوزراء وافق على ضريبة التصرفات العقارية وهي مستحقة على مالك العقار عندما يتصرف في عقار يخصه ولكن هذا لا يسري على الضرائب على العقارات في القرى.

التطبيق سيكون على العقود المبرمة بعد هذا التاريخ

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن سعر ضريبة التصرفات العقارية هي 2.5% من قيمة العقار أو الشقة المباعة ويدفعها بائع العقار، لافتا إلى أن هذه الضريبة سيتم تطبيقها على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون الصادر في 18 مايو 2013، مؤكدا أن المشتري لن يدفع ضريبة ولن يتم ربط الحصول على الخدمات بربط سداد ضريبة التصرفات العقارية.

الشركات ضرائبها العقارية مختلفة

وأوضح مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن الشركات يتم محاسبتها بنشاط استثماري عقاري وهو يتم قياسه بشكل آخر، متابعا: «مفيش حاجة هتعطل شاري العقار هياخد خدمته دون شرط تقديم شهادة تفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية».

قرار تاريخي بتعديل قانون الشهر العقاري

فيما قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا أمام قرار تاريخي بتعديل قرار قانون تنظيم قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946، وكذلك قانون الضريبة على الدخل الصادر في عام 2005، مبينا أن الدولة حلت هذا الأمر بعد بيروقراطية طويلة عانى منها الشعب.

السيسي تدخل لحل أزمة تسجيل المنازل في الشهر العقاري

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل لحل أزمة قانون الشهر العقاري ووضع مدة نهائية وهي سنتان لذا اتخذت الحكومة قرارا للتسهيل على الشعب.