مدير مكافحة الإدمان: كشفنا على 400 ألف موظف والتعاطى 1.8%.. ونفحص 16 ألف سائق سنوياً

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بوزارة التضامن، إن الصندوق لديه 28 مركزاً فى 17 محافظة، ومركز قنا يعد أول منشأة تمت بسواعد المتعافين، والتشغيل خلال الشهر الجارى، مشيراً إلى أنه تم الكشف على 400 ألف موظف بالجهاز الإدارى، ونسبة التعاطى بينهم بلغت 1.8%.. وإلى نص الحوار:

ما عدد مراكز العلاج التابعة للصندوق؟

- لدينا خطة طموحة لوجود مراكز علاج الإدمان على مستوى كل الجمهورية، وحدثت طفرة فى المراكز، وتضاعفت بشكل كبير، وافتتحنا منذ أسبوع المركز رقم 28 لعلاج الإدمان، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وبه 100 سرير، ليصل عدد المراكز إلى 28 مركزاً على مستوى 17 محافظة، وخلال الفترة القادمة سيتم افتتاح مركز جديد فى قنا.

ما طبيعة العمل داخل المراكز؟

- يتم تقديم خدمات متكاملة؛ بداية من سحب المخدر من الجسم، للتأهيل النفسى، ثم التأهيل الاجتماعى، والتأهيل البدنى من خلال ممارسة الرياضة، وهناك برامج متكاملة للعلاج بالفن، والعلاج بالعمل، وهناك 6 آلاف متعافٍ استفادوا من خدمات التدريب المهنى، حيث تم تدريبهم على مهن تحتاجها سوق العمل، وتم تخصيص قروض للمتعافين لدعم المشروعات الصغيرة لهم، بلغت 5.5 مليون جنيه، والعلاج بالعمل ثبت نجاحه فى مركز قنا.

ما تفسيرك لارتباط الجرائم بتعاطى المخدرات؟

- المخدرات التخليقية مثل «الشابو» و«الاستروكس» تتسبب فى هلاوس سمعية وبصرية وتجعل الإنسان متشككاً فى كل من حوله، ويدخل مرحلة الاكتئاب، ويشعر متعاطى مخدر «الشابو» بجنون العظمة، حيث يعد من منشطات «ميتافيتامين» التى تجعل الشخص لديه طاقة مفرطة، مع الهلاوس والسلوك العدوانى وعدم الاتزان النفسى والاكتئاب، وهذا كله «توليفة للجريمة»، وارتباطه بالجرائم على مستوى العالم كله وثيق، والمخدرات الصناعية فى غاية الخطورة، وهناك 17 ألفاً ممن تقدموا للعلاج هذا العام لديهم مشكلات مع المخدرات الصناعية مثل «الشابو والفودو والاستروكس»، وتقدم 2000 شخص للعلاج من مخدر «الشابو» هذا العام.

ما نسب تعاطى المخدرات؟

والحشيش يحتل المرتبة الأولى فى التعاطى يليه الهيروين والترامادول

- الحشيش يحتل المرتبة الأولى فى التعاطى حتى الآن، يليه الهيروين والترامادول

وآخر بحث فى المؤسسات العقابية للأحداث أثبت أن 72% من الجرائم كانت تحت تأثير المخدر

المشكلة الكبرى فى التعاطى المتعدد، الذى يجعل العواقب وخيمة، وآخر بحث فى المؤسسات العقابية للأحداث أثبت أن 72% من الجرائم التى ارتكبها الأحداث كانت تحت تأثير المخدرات، والحوادث غير المبررة كلها مرتبطة بالمخدرات مثل حادث الإسماعيلية، والذى يقتل أباه أو أمه، وكل الحوادث غير المبررة التى تغزو العالم سببها المخدرات، خصوصاً المصنعة.

ما مراحل تحليل المخدرات للموظفين؟

- أول مرحلة هى سحب العينة من خلال لجنة ممثلة عن الصندوق ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعى، ويتم سحب عينة بول من الموظف، وفى حالة وجود اشتباه أو أى مؤشر إيجابى يتم أخذ العينة وإعادة تحليلها فى معامل وزارة الصحة، وفى حالة اعتراض الموظف يتم التظلم من خلال الطب الشرعى، وإعادة التحليل مرة أخرى بمصلحة الطب الشرعى، والتحليل التوكيدى يؤكد بشكل قطعى ثبوت التعاطى من عدمه، وإذا كانت هناك تفاعلات دوائية يتم ظهورها من خلال التحليل التوكيدى، ولو الموظف فى حاجة إلى تظلم وقال لى: «أنا باخد ترامادول علشان تعبان وليس معه إثبات»، يتم عمل كشف إكلينيكى للموظف لإثبات صحة كلامه حتى لو لم توجد معه روشتة أو أى دليل، والكشف الإكلينيكى من خلال مصلحة الطب الشرعى يثبت ذلك، ولا تكون هناك أى مشكلة، وفى حالة التأكد بشكل قطعى من ثبوت التعاطى تتم مخاطبة الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات.

كم موظفاً تم الكشف عليهم حتى الآن؟

- كشفنا على 400 ألف موظف بالجهاز الإدارى، وثبت أن نسبة التعاطى 1.8%، والمشكلة الكبرى فى تكرار تعاطى المخدرات، والناس كانت تكرر التعاطى، بسبب أن الجزاء كان غير رادع، فالقانون هدفه العلاج، ويعمل على تضييق فرص الاستمرار فى التعاطى، وبعد 15 ديسمبر إذا تقدم أى موظف للعلاج طواعية، لن يقع تحت طائلة القانون، والعمل تحت تأثير المخدر يعرض الموظف للفصل.

وماذا عن التعاطى بين طلاب الثانوية؟

- 7% نسبة التعاطى بين طلاب المدارس الثانوية، و8.5% بين طلاب الثانوية الفنية، والحشيش والترامادول أكثر المواد التى يتعاطاها طلاب الثانوى، ويتم استهداف 2000 مدرسة كل سنة، و700 مركز شباب، و26 جامعة؛ للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان، كما أن بيوت التطوع بها أعداد كبيرة جداً، ويتم إعداد برامج تفاعلية داخل المدارس للتوعية بأضرار التدخين، بالإضافة إلى أن بيوت التطوع، التابعة للصندوق داخل الجامعات.

ما سن بدء تعاطى المخدرات وفقاً لبيانات الخط الساخن؟

- بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجارى كشفت أن التعاطى كان فى سن مبكرة، و45.10% بدأوا من سن 15 حتى 20 عاماً، و34.06% بدأوا من 20 حتى 30 عاماً، بينما جاء فى السن الأقل من 15 سنة بنسبة 14.02%.

ما عدد سائقى الحافلات الذين تم الكشف عليهم؟

- يتم الكشف على 16 ألف سائق حافلة مدرسية سنوياً، وتم الكشف على 2600 سائق منذ بدء الدراسة حتى الآن من خلال 78 حملة، وتبين من خلال الكشف إيجابية 27 حالة، بنسبة تعاطٍ 1.2%، من خلال الكشف تبين تعاطى 21 سائقاً للحشيش، و6 حالات يتعاطون «ترامادول»، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.