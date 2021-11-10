رئيس شعبة المستوردين يحذر من زيادة جديدة تطبق على أسعار السلع

قال المهندس متي هاني بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية العامة لشعبة المستوردين، إن ارتفاع أسعار المنتجات عالميا سيستمر حتى شهر مارس من العام المقبل، وسيتأقلم المواطنين على تلك الزيادة، مؤكداً على أن الأسعار إذا ارتفعت فمن الصعب عودتها مرة أخرى، وأن المستورد هو من يقيم التسعير وفق لمصاريفه.

بشاي: الزيادة وصلت لـ40% بالسلع المستوردة

وأضاف «بشاي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أسعار شحن المنتجات زاد لما يقارب الـ300%، وسيقوم المستورد بوضع تلك الزيادة على حساب البضاعة التي يشتريها المستهلك، «فرق الخامات زاد 40% كالنحاس والإستانلس والمنتجات البلاستيكية، والزيادة في المجمل 40% في إيا من السلع المستوردة».

الزيادة في السلع المستوردة يصل لـ35%

وأوضح أن أسعار الشحن قد زادت منذ أكثر من عام، وما زالت الأسعار في صعود، «الزيادة العامة في السلع المستوردة الخاصة وصل لـ35%، وانخفاض سعر الخامات يختلف عن انخفاض سعر الشحن بالخط الملاحي».

المستورد يحمل المستهلك الزيادة

وأكد «بشاي»، أن المنافسة بين المستورد وغيره هو المعيار الرئيسي لتلجيم المستوردين بدلا من الاحتكار أو الجشع، «المستورد عاوز يبيع ويحصّل، ونادرا ما نجد مستوردين ماسكين في السلع بتاعتهم، ولازم المستهلك هو اللي ميديش فرصة لأي تاجر أو مستورد أنه يلعب في التسعيرة».

وتابع: «القصة كلها عرض وطلب، ولازم المستهلك يكون عنده الوعي، ولو لقي الحاجة غالية ميشتريهاش».