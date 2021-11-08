شعبة الذهب عن الاتجاه للاستثمار في المعدن الأصفر: أرباح البنوك قليلة

قال نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن المصريين اشتروا ذهبا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة قدرت نسبتها بـ50% عن ما تم شرائه خلال العام الماضي بأكمله، موضحا أن ذلك يعود إلى الأقبال الكبير من قبل المواطنين على الاستثمار في الذهب الخام وليس المشغولات، في محاولة منهم لتحقيق أرباح مادية كبيرة، بعدما أصبحت أرباح البنوك قليلة للغاية.

رئيس شعبة الذهب: شراء الخام فقط وليس المشغولات

وأضاف «نجيب»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة dmc، والذي تشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أن المصريين أنفقوا حوالي 20 مليار جنيه على شراء الذهب خلال هذه الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، لرغبتهم في الاستثمار بهذا الذهب الخام.

ولفت رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن ما ساعد أيضا على اتجاه المصريون نحو الاستثمار في الذهب، هو التذبذب الذي يعاني منه المعدن الأصفر بشكل خاص والمعادن الثمينة بشكل عام على مستوى الأسعار، وهو ما يتيح الاستثمار به للاستفادة من حالة التذبذب.

رئيس شعبة الذهب: نسبة الشراء هذا العام تتخطى ما تحقق خلال السنوات الأخيرة

وأكد أن نسبة الشراء المرتفعة على مستوى الذهب، لم تحدث منذ أكثر من سنة، مشددا أن نسبة الشراء هذا العام، تتخطى ما حدث خلال عدد ليس بالقليل من السنوات الماضية.

وأوضح أن المصريين في السابق كانوا يتجهون نحو الاستثمار في البنوك أو العقارات، لكن مؤخرا صوبوا اتجاههم نحو الذهب، بعدما أصبح الاستثمار في العقارات ليس كما كان في الماضي.