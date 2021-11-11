«كريمة»: اللجوء للخنازير عند الضرورة.. وما ينفعش ننقل أعضاء الميت إكلينيكيا

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم، إن الأعضاء الموجودة داخل الخنازير يحرم استخدامها وفقا للنصوص القرآنية والحديث، ولكن الإسلام يبيح استخدامها في حالة الضرورة، وذلك عندما يقر الأطباء أنه لا يوجد علاج آخر، لافتا إلى أن الفتاوى الصادرة بجواز استخدام أعضاء الخنازير للعلاج الطبي لم تطرح للتشاور، وكان يجب بحث الأمر بشكل مؤسسي.

نقل الأعضاء لأصحاب المال

وأشار أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى أنه يحافظ على ثوابت الإسلام ولا يفرط فيها، مواصلا: «نقل الأعضاء في مصر للي معاه فلوس، وبنلاقي فيه إعلانات عن التبرع بفص كبد مثلا، ازاي نبيع ونحن لا نملك أجسامنا، دي مجرد حق انتفاع بس، إنما القرنية بتتنقل لأنها شفاف مش عضو، أنا دارس الأمر، والموت الإكلينكي مش موت شرعي وما ينفعش تتنقل أعضاء الميت إكلينيكيا».

المسلم لن يرضى بوجود عضو من الخنزير في جسده

وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه يعتقد أن المسلم لن يرضى بوجود عضو بداخله من الخنزير، موضحا أن لديه رأي يمنع نقل الأعضاء بين البشر سواء كان أحدهما ميتا أو أحياء، متابعا: «ده رأيي الشخصي».