9 فئات معفاة من الضريبة على الدخل بأمر القانون

تضمن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته التي أقرت في العام الماضي 2020، نحو 9 فئات معفاة من الضريبة على الدخل، وفقًا لنص المادتين 12 و13 من القانون، بواقع فئتين للمادة 12، و7 فئات للمادة 13.

الفئات المعفاة من الضريبة على الدخل

وتنص المادة 12 من قانون الضريبة على الدخل على أنه لا تخضع للضريبة، كل من:

1- المعاشات.

2- مكافآت نهاية الخدمة.

التأمين الاجتماعي والصحي

بينما نصت المادة 13 على 7 فئات أخرى معفاة من الضريبة على الدخل ليصل عدد الفئات المعفاة إلى 9، إذ نصت المادة أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:

1- مبلغ 9000 جنيه إعفاء شخصيًا سنويًا للممول.

2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أي نظم بديلة عنها.

3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأي أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

5- المزايا العينية الجماعية.

المزايا العينية الجماعية المعفاة من الضريبة

(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.

(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.

(ج) الرعاية الصحية.

(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.

6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.

7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود تلك المعاملة.

ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين (3)، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.

وطبقا للقانون فإن التعديل الأخير، جرى بموجب القانون رقم 26 لسنة 2020.