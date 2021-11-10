ورشة عمل بالأقصر لوضع اللمسات النهائية لاحتفالية طريق الكباش

سافر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، إلى محافظة الأقصر، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي واللمسات النهائية للاحتفالية الكبرى «طريق الكباش» للترويج لمدينة الأقصر، والمقرر إقامتها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حضر ورشة عمل موسعة مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة للاحتفالية و المخرج و مسؤولي الإضاءة والديكورات والموسيقى وكافة العناصر الفنية الخاصة بالاحتفالية، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية.

وخلال الورشة، استعرض مسؤولي وممثلو الشركة المنفذة كافة تفاصيل الأعمال الفنية والديكورات والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية، وكلمات الأغاني والموسيقى المصاحبة لها، بالإضافة إلى المواد الدعائية التي تستخدم لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.

البروفات الخاصة بالعمل الفني

كما شوهدت لقطات من البروفات الخاصة بالعمل الفني، والتي يقوم بها فريق العمل تمهيدًا للاحتفالية، إذ يعمل كافة القائمين على هذه الاحتفالية على قدم وساق، لإخراج الحدث بالصورة التي تليق باسم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، وبجمال محافظة الأقصر، والتي ستكون محط أنظار العالم أجمع.

و قد أوصى الوزير ببعض التوجيهات والتعديلات في بعض التصميمات المنفذة.