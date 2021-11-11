الخارجية الأمريكية: نتفق مع رؤية مصر للملف الليبي وأنه يجب إخراج المرتزقة

أكد ساميويل ورييرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن رؤية الولايات المتحدة لمصر بعد إجراء الحوار الاستراتيجي، هي ذاتها قبله، لافتا إلى أن هناك علاقات استراتيجية وقوية بين البلدين، وأن الحوار المذكور كان فرصة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في ملفات كثيرة.

مناقشة الملفات الأمنية والاقتصادية والثقافية

وأوضح «ورييرج»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنهم ناقشوا الملفات الأمنية والاقتصادية والثقافية، وكل القضايا الإقليمية المهمة، معتبرا أنه الحوار كان فرصة مهمة للتعبير عن الصداقة.

وشدد المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، على أن الحوار الاستراتيجي فرصة مهمة لتعزيز أهمية «هذه العلاقات، ومصر بالنسبة للولايات المتحدة»، واعتبارها شريكا في المنطقة.

أهمية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

وأشار ساميويل ورييرج، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفق مع الرؤية المصرية بشأن القضية، مشددًا على أهمية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، لافتا إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في العمل مع مصر ودول أخرى والأمم المتحدة، لدعم الحكومة الليبية تجاه الانتخابات المحلية، مؤكدا أن مصر وأمريكا لديهما نفس الرؤية تجاه الملف الليبي.

وشكر المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مصر على دورها الكبير في وقف العنف داخل، غزة والجهود المصرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.