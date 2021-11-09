وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي للأمم المتحدة

نظمت وزارة الخارجية، اليوم، بالمشاركة مع مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة، الذي يوافق الذكرى الـ 76 على إنشائها، وذلك تحت شعار «الأمل الملهم والجهود متعددة الأطراف نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وشارك في الاحتفالية، مجموعة من رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين في القاهرة، وكذا رؤساء المكاتب والوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة في مصر.

وألقى السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، كلمة بالنيابة عن سامح شكري وزير الخارجية، أكد خلالها على الدور الحيوي الذي تلعبه الأمم المتحدة، والتعاون القائم من أجل مواجهة أزمة كورونا، والجهود المبذولة لتدارك تداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فضلاً عن التحديات القائمة أمام الحكومات والمجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة، في ظل أوضاع معقدة وغير مسبوقة.

وتناول مساعد وزير الخارجية، عدداً من الموضوعات المهمة مثل ظاهرة الهجرة وأهمية تضافر الجهود لتعظيم الاستفادة منها، والحد من أخطارها، وأهمية تمكين الشباب، مستعرضاً الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، وفي مقدمتها رعاية رئيس الجمهورية لمبادرات وطنية تهدف إلى رفع وتطوير إمكانات الشباب مثل منتدى العالم للشباب الذي تنعقد النسخة الرابعة منه بمدينة شرم الشيخ مطلع 2022، وكذا الأمن الغذائي؛ مثمناً في هذا الشأن مبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة لعقد قمة أممية حول الغذاء.

التعاون بين مصر والأمم المتحدة

ومن جانبها، ألقت المنسق المقيم للأمم المتحدة «ايلينا بانوفا»، كلمة عبرت من خلالها عن تقديرها لاستضافة وزارة الخارجية للفعالية، وسلطت الضوء على روابط التعاون بين مصر والأمم المتحدة في شتى المجالات، موضحة أن مصر تعد شريكاً رئيسياً في الحفاظ على السلم والأمن العالميين، بصفتها المساهم السابع في عمليات حفظ السلام ورئيس لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى نجاح مصر في رفع مستوى التنمية المستدامة بالرغم من التحديات المتعلقة بانتشار جائحة كوفيد، وكذلك الشراكات الناجحة مع مصر لمكافحة الوباء، بالإضافة إلى التعاون مع مصر في ملف التغير المناخي الذي تضطلع فيه مصر بدور قيادي من خلال استضافتها المرتقبة لقمة المناخ 27.

وتم عرض كلمة مسجلة لسكرتير عام الأمم المتحدة، أكد خلالها أهمية تضافر الجهود لمجابهة التحديات التي يواجهها العالم وخاصة مع انتشار فيروس كورونا وتبعات ذلك السلبية على الاقتصاد العالمي، مؤكداً على اضطلاع جميع مكاتب ووكالات الأمم المتحدة حول العالم بمهام تحقيق التنمية المستدامة والرخاء للإنسانية، مشدداً على ما توليه الأمم المتحدة من أهمية لمكافحة التغير المناخي وتوفير الأمن الغذائي.

فيلم وثائقي عن إنجازات الأمم المتحدة في مصر

كما تم عرض فيلم وثائقي مُسجل عن إنجازات الأمم المتحدة في مصر خلال العام الجاري، وسلط الضوء على عدد من الموضوعات منها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ودعم البرنامج الحكومي «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى توفير الأمن الغذائي خاصة للاجئين والمهاجرين وتوفير الحماية الاجتماعية للأطفال من خلال صياغة الخطة الوطنية لإنهاء العنف ضد الأطفال بالتعاون مع الحكومة المصرية، ومكافحة التغير المناخي والاهتمام بإدارة المياه والتنوع البيولوجي ودعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن برامج تمكين المرأة.