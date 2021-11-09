وزير الخارجية يرحب بمخرجات الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا

ألقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، كلمة، في الجلسة الختامية للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

تطوير العلاقات بين مصر والولايات المتحدة

وأعرب وزير الخارجية، عن ترحيبه بمخرجات الحوار الاستراتيجي والإمكانيات الهائلة لتطوير العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات وضرورة العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات العمل.