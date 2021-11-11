10 مميزات لتطبيق جهاز تنظيم الاتصالات MY NTRA.. منها إلغاء الكول تون

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تطبيق MY NTRA عبر منصات تحميل الهواتف الذكية، حيث يقدّم التطبيق عدد من الخدمات للمستهلك في قطاع الاتصالات والإنترنت الثابت وإنترنت المحمول.

المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كشف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، عن بعض المميزات والخدمات في تطبيق MY NTRA، كما يلي:

مميزات وخدمات تطبيق MY NTRA

1- يمكن تقديم شكوى مكتوبة عن طريق التطبيق، وتتبعها، والحصول على الرد.

2- معرفة عدد الخطوط المسجلة باسم الشخص في شركات الاتصالات عن طريق خدمة «أرقامي».

3- يمكن للعميل اختيار الشركة والمقارنة بين الأسعار.

4- يمكن للعميل تحديد المبلغ الذي يريد دفعه على أن يعرض له التطبيق الباقات المتوافرة بهذا السعر في شركات الاتصالات الموجودة، ويمكنه التعاقد على الباقات من الشركة مباشرة.

5- إظهار أفضل شبكة موجودة في المكان لاختيار الشركة المناسبة، حيث يحتوي التطبيق على خريطة بها العنوان، لإظهار الشبكة الأفضل بين الشبكات الأربعة.

معرفة سرعة الإنترنت

6- يمكن معرفة سرعة الإنترنت في المكان الموجود فيه، سواء ثابت أو محمول.

7- إمكانية الانتقال إلى الشبكات الأخرى بنفس الرقم ومتابعة إجراءات الانتقال، وحال حدوث أي تأخير يمكن تقديم شكوى عن طريق نفس التطبيق.

8- يحتوي التطبيق على معلومات بشأن منافذ الشركات وأقرب منفذ.

9- يحتوي التطبيق على الأرقام التي تهمك وكذلك أرقام الاشتراك في الخدمات المختلفة وإلغائها، مثل إلغاء خدمات الكول تون والرسائل وغيرها.

10- يقدم التطبيق خدمات تفاعلية متكاملة للمستخدمين.