مدبولي يفتتح عددا من المشروعات التنموية والخدمية في الوادي الجديد اليوم

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية في محافظة الوادي الجديد، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، قاعة كبار الزوار الجديدة في مطار الخارجة، وعدد من المشروعات التنموية والخدمية.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس مجلس الوزراء على إجراء جولات تفقدية في عدد من المحافظات لمتابعة سير التقدم المحرز في المشروعات التنموية والخدمية، وتذليل أية صعوبات قد تواجه تنفيذها.