مدبولي: «ممشى أهل مصر» نقلة حضارية.. وتشغيل المرحلة الأولى بداية 2022

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّه سيتمّ تشغيل المرحلة الأولى من مشروع «ممشى أهل مصر» في بداية عام 2022.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إلى احتفالية الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «ممشى أهل مصر»، معتبراً أنَّ هذا المشروع من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في وسط القاهرة.

أول مرحلة لممشى أهل مصر نقلة حضارية للقاهرة الكبرى

وأكّد أنَّ المرحلة الأولى ستبدأ تشغليها في بداية العام لتشكل نقلة حضارية للقاهرة الكبرى، مضيفاً على تعليماته لمسئولي التشغيل بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة وكذا الأمن للحفاظ على ما تحقق من إنجاز.

مدبولي يؤكد ضرورة التزام أصحاب المنشآت السياحية بجميع معايير السلامة والصحة

وتناول رئيس الوزراء نتائج الاجتماع الذي عقده لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، بمقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، مشيراً إلى ما شهده الاجتماع من تأكيد التزام أصحاب المنشآت السياحية التام بجميع معايير وقواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المطلوبة، وتحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات.