مدبولي عن تعديل «الاتفاقية الأمنية»: نصر للقيادة السياسية

وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعديل «الاتفاقية الأمنية» مع إسرائيل، والتي تسمح بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكانياتها بالمنطقة الحدودية في رفح، بأنَّه «نصر للقيادة السياسية».

واستعرض رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية.

وتوجه مدبولي بالشكر والتهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على ما يبذل من جهود غير مسبوقة في هذا الإطار.

وأكّد رئيس مجلس الوزراء، أنَّ هذه الخطوة تعزز الثقة في القوات المسلحة المصرية التي جعلت الحدود الشمالية الشرقية لمصر آمنة بعد سنوات من التهديد والإرهاب.