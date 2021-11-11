الجامعات تحسم الجدل حول الكتاب الجامعي: لا رجعة في القرار

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، استمرا تطبيق القرار الصادر من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي بإلغاء الكتاب الجامعي وتحويله لمقرر إلكتروني، مع التوسع في نظام الدراسة بالساعات المعتمدة.

جامعة المنيا: حقوق عضو هيئة التدريس محفوظة بعد تحويل الكتاب الجامعي لإلكتروني

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة مستمرة في تطبيق قرار إلغاء الكتاب الجامعي والتحويل إلى مقرر إلكتروني سواء في صورته أسطوانات «سي دي»، أو من خلال تحميله على المنصات التعليمية المختلفة التابعة للجامعة.

وأكد رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا نية ولا رجعة في قرار إلغاء الكتاب الجامعي، متابعًا أن جميع الحقوق محفوظة للأستاذ الجامعي وعضو هيئة التدريس، كما يجرى متابعة العمل بالقرار بمختلف الكليات.

وأضاف رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة نجحت خلال الفترة الماضية في الاستعداد لتطبيق القرار بدءاً من العام الدراسي الجاري، بجانب الاستعداد لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جامعة سوهاج: تحويل الكتاب الجامعي لإلكتروني باقي ولن يلغى

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن قرار تحويل الكتاب الجامعي في صورته الورقية لإلكتروني باقي ولن يلغى، متابعًا أنه تم حظر تواجد الكتاب الورقية نهائيًا تماشيًا مع رؤية و استراتيجية الدولة في هذا الشأن.

وقال رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن» أن الجامعة نجحت في رفع جميع المقررات الدراسية لجميع الكليات على المنصات التعليمية التابعة للجامعة والكليات المختلفة، بجانب تحميل المقررات على أسطوانات مدمجة.