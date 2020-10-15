الكتاب الجامعي في ظل التعليم الهجين: باق ولن يلغى

تبدأ الجامعات، بعد غد السبت، استقبال منتسبيها من الطلاب الجدد والقدامي، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2020- 2021، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي الانطلاقة الجديدة لنظام التعليم الجديدة، التي أقرها مجلس الجامعة الحكومية الفترة الماضية، تحت ما يسمى بـ"التعليم الهجين"، الذي يعمل على الدمج بين نظامي التعليم التقليدي، والتعليم عن بعد، بنسب تصل لـ50% لكل منهما.

وفي ظل استعدادات الجامعات، مابين الحكومية والخاصة، الفترة الحالية، لتطبيق النظام على أكمل وجه، من تدشين المنصات الالكترونية، وإجراء الدورات التدريبية على استخدامها لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، كشف عدد من رؤساء الجامعات في حديثهم لـ"الوطن"، مصير الكتاب الجامعي، مؤكدين أن المرحلة الجامعية المقبلة انتقالية، ولن يتم إلغاء الكتاب الجامعي، بل سيتم دمجه مع المقررات الإلكترونية.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بتطبيق التعليم الهجين على اكمل وجه، لافتا إلى أنه يجرى الانتهاء من تحميل غالبية المقررات الدراسية على مواقع الجامعة المختلفة بعد تحويلها إلي إلكترونية، مؤكدا أن المرحلة للعام الجامعي الجديد إنتقالية، ولن يتم إلغاء الكتاب الجامعي نهائيا، مشيرا إلي أن سيتم التعامل به وفقا لخطة التعلميم الهجين.

وأضاف نجم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن طرق الطباعة والتغليف والتوزيع للكتاب الجامعي، ستكون وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أو أن تكون سببا لانتقال الفيروس، موضحا أن المناهج الدراسية المطبوعة كتبا، ستصل نسبتها لـ50%، وفقا لتخصصات الكليات.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة شددت على تطبيق الاجراءات الاحترازية كاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أثناء التعامل مع طباعة و توزيع الكتب للطلاب للمقررات الدراسية لعدد من المناهج الدراسية، موضحا أن نسب المناهج التي سيتم طباعتها في الكتب الجامعية وفقا لنظام التعليم الهجين، وتتراوح ما بين 40 إلى 60%، وفقا لتخصصات الكليات.

وأكد عبد النبي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن غالبية المناهج الدراسية لمختلف الفرق، جار الآن رفعها على المنصة التعليمية الموحدة مايكروسوفت، مشيرا إلي أنه هناك خطة للتدريب لأعضاء هيئة التدريس يجرى تنفيذها على أكمل وجه، لافتا إلي أنه سيتم تدريب الطلاب للتعامل مع المنصة الإلكترونية بدء من الأسبوع المقبل.