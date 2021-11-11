خطوات حصول أصحاب المعاشات على دعم مادي شهري من «التضامن»

في كثير من الأحيان، وبمجرد أن يبلغ الموظف سن المعاش المحدد بـ60 عاما، يبدأ صرف معاش شهري من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن، لمساعدته على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ورغم ذلك، فقيمة المعاش الشهري لا تساوي المرتب الذي كان يتقاضاه قبل المعاش، بل تكون أقل منه.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجا في أنحاء الجمهورية كافة، كما تقدّم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاش الاستثنائي للمستحقين للحصول على دعم مادي، لإعانتهم على تحسين الحالة الاجتماعية الخاصة بهم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل حصول أصحاب المعاشات على إعانة مالية من وزارة التضامن الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، كما يلي:

فئات يحق لها الحصول على دعم مادي شهري من التضامن

تُمنح الإعانة الشهرية لعدد من الفئات المختلفة، كما يلي:

- تُمنح للعاملين السابقين في الحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب.

- يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

- يُمنح المعاش الاستثنائي لمن أدوا خدمة جليلة للدولة.

- يتم منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

كيف تحصل على دعم مادي شهري من التضامن؟

- إذا كنت من العاملين السابقين في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، يتم استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص، وتقديمه بعد اعتماده وختمه لإدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- ثم بعد ذلك تم تحويل الراغب في الحصول على معاش استثنائي للهيئة العامة للتأمين الصحي واللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك حال طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- ثم بعد ذلك يُعرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقا به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية، لتقرير مدى حق المواطن في المعاش الاستثنائي، ثم بعد ذلك يُعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.​