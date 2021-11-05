إﻋﻔﺎء الأسرة في حالة الوفاة.. قروض بنك ناصر الاجتماعي لأصحاب المعاشات

تعد قروض بنك نصر الاجتماعي واحدة من أهم الأوعية الادخارية التي ينتجها لعملائه، والتي يقدمها بتسهيلات وشروط ميسرة، خاصة لأصحاب المعاشات الذين في أمس الحاجة لوجود عائل كونهم لا يملكون وظيفة تساعدهم على أعباء الحياة من أدوية وسكن وطعام فضلا عن بعض الفواتير ومصروفات مدارس ذويهم الذين يتوجب عليهم دفعها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وموقع «الوطن» لقرائها، تستعرض أبرز قروض أصحاب المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

5 قروض لأصحاب المعاشات

ويمنح ناصر الاجتماعي 5 قروض مخصصة لأصحاب المعاشات يتم سدادها ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻣدة 3 ﺳﻧوات، ويتم إﻋﻔﺎء أﺳرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻣن ﺳداد ﺑاقي أﻗﺳﺎط اﻟﻘرض في ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة، والتي جاءت على النحو التالي:

قرض الزواج

ويمنح قرض الزواج فرصة لزواج أبناء أصحاب المعاشات بشروط وفقا للبنك هي:

1- صورة الرقم القومي للمقترض والابن أو الابنة

2- برنت للرقم التأميني للمقترض والابن أو الابنة

3- بيان مفردات المعاش

4- أصل عقد القران وصورته بشرط ألا يتجاوز تاريخ عقد القران 7 سنوات

قرض سداد المصروفات المدرسية

ويتطلب القرض وفقا للموقع الرسمي للبنك عدد من المستندات وهي:

1- طلب الحصول على تمويل

2- صورة الرقم القومي

3- إيصال مرافق حديث

4- خطاب من المدرسة بالسنة الدراسية وقيمة المصروفات

5- بيان قيمة المعاش أو حصة الوريث بالمعاش

قرض تأثيث شقة

أما عن المستندات المطلوبة للحصول على قرض تأثيث شقة فهي:

1- صورة الرقم القومي للمقترض والابن أو الابنة

2- برنت للرقم التأميني للمقترض والابن أو الابنة

3- بيان مفردات المعاش

4- أصل عقد القران وصورته

5- تحويل المعاش للفرع المقدم له الطلب

قرض تحسين الدخل

كما يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على قرض لتحسين أوضاعهم المادية من خلال الأوراق والمستندات التالية:

1- أن يكون معاش المقترض بنفس الفرع الذي يتقدم له

2- صورة الرقم القومي

3- برنت الرقم التأميني

4- بيان مفردات المعاش

5- استمارة التقديم معتمدة من الفرع

6- أخر إيصال مرافق سواء كهرباء مياه غاز أو تليفون

قرض الإسكان

واخيرا قرض اللإسكان الذ يؤهلهم للحصول على سكن آمن من خلال المستندات التالية:

1- يتم التقديم في نفس الفرع الذي يصرف منه المعاش

2- صورة الرقم القومي

3- برنت بالرقم التأميني للمقترض

4- بيان مفردات المعاش

5- صورة عقد السكن

6- آخر إيصال مرافق