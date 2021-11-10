شروط صرف معاش تكافل وكرامة لكبار السن من التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك شروطا لصرف معاش تكافل وكرامة لكبار السن، مشيرة إلى أن معاش كرامة عبارة عن استحقاق فردي يستهدف الأفراد المُسنين، ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة أو أكثر، كما أنه يمنح للأشخاص الذين يعانون من إعاقة أكتر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي.

تفاصيل صرف معاش كرامة للمسنين

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن شروط صرف معاش تكافل وكرامة لكبار السن تتمثل فيما يلى:

- يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز.

- يـكون الفرد صاحب الإعاقة لديه عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم ولايكفي مصاريف معيشته أو علاجه.

- يمنح معاش كرامة للمريض بمرض يصعب علاجه ويعجزه عن العمل، ويثبت درجة العجز من القومسيون الطبي.

- لابد أن يكون الفرد والأسرة من مستوى معيشي متواضع، ولا تمتلك أكثر من فدان.

- يشترط ألا يمتلك عقارا أو أكثر بخلاف السكن.

ـ عدم ملكية محلا تجاريا أو أكثر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.

ـ عدم ملكية رؤوس مواشي للتجارة.

450 جنيهًا لمستفيدي كرامة من المسنين

وأوضحت التضامن على موقعها الرسمي، أن عدد مستفيدي معاش كرامة من المسنين والأيتام وذوى الإعاقة، يصل لمليون و330 ألفا و551 مواطنا، حيث يمنح 450 جنيهًا شهريا للمسنين، وكذلك للأشخاص ذوي الهمم، و350 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من الأيتام.

مزايا بطاقة كبار السن

من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن، فى تقرير لها، أنه سيتم إصدار بطاقة لكبار السن تتيح لهم الحصول على كل الحقوق، تتمثل في تخصيص أماكن لهم في المواصلات، وتيسير تعاملهم داخل المصالح الحكومية، وتخصيص فرق تدخل سريع لحماية وإنقاذ كبار السن وتلقي أي شكاوي منهم.

ولفتت «القباج» إلى أن البطاقة تمنح كبار السن تخفيضا على الرسوم الخاصة بأسعار المواصلات بإعفائهم من 50%، و«مجانا» لمن هم فوق السبعين عاما، كما يتم تخصيص أندية للمسنين، والتي تعد بمثابة مراكز نهارية.