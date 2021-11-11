مخرج «لعبة الحبار»: لا نستخدم أسلحة حقيقية واحتمالات حدوث إصابات ضئيلة

كشف المخرج الكوري الجنوبي هوانج دونج هيوك، عن استعداده لتقديم موسم ثان من مسلسل لعبة الحبار، كما تحدث عن احتياطات السلامة التي تم اتخاذها في موقع تصوير مسلسله الذي يتضمن مشاهد قتل وعنف، وذلك بالتزامن مع الحادث الذي شهدته هوليوود بعد عملية القتل العرضي للمصورة السينمائية هالينا هاتشينز خلال تصوير أحد مشاهد فيلم «Rust».

مخرج «Squid Game»: لا نستخدم الرصاص الحقيقي في مواقع التصوير

وقال مخرج مسلسل لعبة الحبار، إن احتمالية حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة أثناء تصوير المسلسل منخفضة للغاية، متابعا في حديثه لموقع «فارايتي»: «في كوريا استخدام الأسلحة الحقيقة مقتصر على الشرطة، ولهذا السبب لا يتم توزيع الرصاص بسهولة كما يحدث في هوليوود، لذلك هناك احتمال منخفض جدًا لحدوث أي مشكلات تتعلق بالسلامة تحدث في موقع التصوير»، مضيفا «في حياتي، لم أر قط رصاصة حقيقية.. لقد رأيتهم في الأفلام فقط».

تفاصيل الموسم الثاني من «Squid Game»

وكشف هوانج أن الموسم الثاني من «Squid Game»، قيد الإعداد، «حلمنا أن يكون المسلسل هو الأول لشبكة نتفليكس في الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلنا قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، ولكن لم أتخيل أنه سيكون أكبر عرض على الإطلاق، وسيكون الظاهرة الثقافية التي أصبح عليها».

وأضاف: «كان هناك ضغط كبير، والكثير من الطلب والكثير من الحب للموسم الثاني، لذلك أشعر أنه ليس لدي خيار سوى تقديم جزء ثان، أنا في عملية التخطيط للأمر حاليًا».

ولم يكشف المخرج عن تفاصيل جديدة للموسم الثاني، قائلا إنه من السابق لأوانه إعطاء أي تفاصيل محددة، وأوضح أن الممثل الرئيسي لي جونج جاي سيعود ليؤدي شخصية «جي هون»، «أعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد متى وكيف سيحدث ذلك، ولكن سيعود جي هون ويفعل شيئًا للعالم».