حقيقة تصوير الموسم الثاني من المسلسل الكوري لعبة الحبار squid game

شغل المسلسل الكوري لعبة الحبار squid game عقول عدد كبير من متابعي الدراما العالمية خلال الأيام الماضية، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول منه والذي عُرض عبر منصة نتفلكس خلال الأيام الماضية.

مسلسل لعبة الحبار squid game استطاع خلال أقل من شهر أن يتصدر قائمة المشاهدات في نتفلكس في أكثر من 90 دولة من بينها مصر.

لم يتقرر بعد شكل الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار squid game

بشأن تصوير جزء ثانٍ من مسلسل لعبة الحبار squid game نفت شبكة نتفلكس بدء العمل على الجزء الثاني، مؤكدين أن الفكرة لم تُطرح حتى الآن في المنصة.

كما نفت الشركة كل الأفكار المطروحة حول أن يكون المتسابق رقم 1 هو والد بطل المسلسل، مؤكدين أن الفكرة لم تكتب بعد.

لعبة الحبار squid game تدور فكرة حول المديونين والتخلص من حياتهم

مسلسل لعبة الحبار squid game تدور أحداثه حول عدد من الكوريين تنتهي بهم الحياة إلى خوض عدد من ألعاب الأطفال بعد أن أصبحوا مديونين في حياتهم يقررون المشاركة في لعبة تنظمها جهة ما، ويتفاجأون مع انطلاق الألعاب بأن الخاسر في اللعبة يتم قتله بالرصاص.

رغم رفض بعضهم فكرة اللعبة وانسحابهم إلا أنهم يعودون من جديد لخوض اللعبة بسبب الديون المتراكمة عليهم، خاصة وأن الجائزة تساوي ملايين الدولارات، ولكنهم بسبب الحصول على تلك الأموال عليهم أن يتنازلوا عن مبادئهم وكرامتهم وإنسانيتهم.

وينظم تلك اللعبة عدد من أغنياء العالم من أوروبا وأمريكا وكوريا ويجلسون يشاهدون اللاعبين وهم يقتلون بعضهم البعض من بين تلك الألعاب التي يخوضونها هي لعبة إشارة حمراء وإشارة خضراء تماثل استغماية في مصر، وشد الحبل، وقطع الحلوى، أخيرا لعبة الحبار التي تحسم الصراع والفائز.